Norvegia, prima țară din Europa unde nu se mai înmatriculează benzinare și diesel: aproape toate mașinile noi sunt electrice

Potrivit datelor Consiliului Norvegian pentru Informații din Transporturi (OFV), Norvegia ocupă detașat primul loc la nivel mondial în ceea ce privește electrificarea parcului auto de pasageri.

Prin comparație, în Danemarca și China aproximativ 50% dintre autoturismele nou înmatriculate sunt electrice, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Deși înmatriculările de vehicule electrice domină piața, dispariția completă a mașinilor cu motoare clasice de pe șoselele norvegiene va mai dura.

La finalul anului 2025, autoturismele electrice reprezentau aproximativ 33% din totalul parcului auto, mașinile diesel aveau o pondere de 31%, iar cele pe benzină de circa 23%.

Pentru prima dată, automobilele electrice au depășit dieselul ca tip de propulsie dominant în Norvegia.

Mașinile electrice sub 27.000 de euro, scutite de TVA în 2026

Tranziția accelerată de la mașinile clasice la cele electrice a fost susținută de politici fiscale favorabile și de taxe ridicate pentru vehiculele poluante.

Conform jurnaliștilor Handelsblatt, mașinile electrice cu prețuri sub 300.000 de coroane norvegiene (aproximativ 27.000 de euro) vor rămâne scutite de TVA în 2026.

Iar producătorii au livrat din ce în ce mai mult vehicule alimentate cu baterii pentru a satisface cererea.

„Am redirecționat foarte rapid o serie de mașini care nu erau inițial destinate Norvegiei pentru a le aduce aici mai repede”, a declarat directorul general al Ford Norvegia, Per Gunnar Berg.

O anumită marcă este achiziționată frecvent

În pofida discursului despre accesibilitate, automobilele electrice ieftine sunt în continuare rare în Norvegia. Clasamentul vânzărilor din 2025 arată acest lucru clar: Tesla Model Y a fost cel mai vândut model, cu 27.621 de unități.

Pe următoarele locuri s-au situat Volkswagen ID.4, cu 8.802 unități, și Toyota bZ4X, cu 7.274 de unități.

Gospodăriile cu venituri mai mici rămân, deocamdată, dependente de autoturismele second-hand cu motoare pe benzină sau motorină. Chiar și așa, Norvegia este foarte aproape de obiectivul stabilit încă din 2017, acela ca, începând cu 2025, să fie vândute exclusiv automobile noi electrice.

De ce Norvegia este înaintea Uniunii Europene

În timp ce Uniunea Europeană intenționează să interzică vânzarea de mașini noi cu motoare cu ardere internă abia din 2035, Norvegia a reușit să accelereze această tranziție cu un deceniu mai devreme. Explicația constă în politicile fiscale generoase aplicate de ani de zile proprietarilor de vehicule electrice.

„Mașinile electrice au fost mult timp scutite de taxe de drum, au avut acces pe benzile pentru autobuze, parcarea a fost gratuită, iar traversările cu feribotul nu se plăteau”, a explicat președinta Asociației Norvegiene pentru Vehicule Electrice pentru postul german ZDF.

În paralel, vehiculele pe benzină și diesel au devenit mult mai scumpe din cauza taxelor ridicate pe emisiile de CO₂, ceea ce le-a făcut tot mai puțin atractive pentru cumpărători.

Cu toate astea, mașinile cu motoare clasice nu sunt interzise în Norvegia și pot fi în continuare achiziționate. Totuși, o parte dintre subvenții au fost eliminate în ultimii ani, deoarece puneau o presiune considerabilă asupra bugetului de stat.

Până la sfârșitul anului 2022, automobilele electrice erau scutite de TVA de 25% și de taxele de înmatriculare, astfel că un model Tesla ajungea să coste doar puțin mai mult decât un Volkswagen Golf.

Cum se comportă mașinile electrice iarna

Un aspect esențial rămâne funcționarea automobilelor electrice în condiții de frig extrem. Pentru a evalua acest lucru, Clubul Auto Norvegian (NAF) organizează anual testul de iarnă „El Prix”.

În ediția din 2025, vehiculele au fost conduse din Oslo către nordul țării până la epuizarea completă a bateriei. Rezultatele au arătat diferențe semnificative între modele.

Polestar 3 a parcurs 537 de kilometri, cu doar 4% sub autonomia WLTP declarată. În schimb, Peugeot E-3008 a atins doar 364 de kilometri, cu 29% mai puțin decât valoarea indicată de producător.

