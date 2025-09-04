Lider mondial

Acest lucru face din țara scandinavă un lider mondial în folosirea vehiculelor electrice. La nivel internațional, Norvegia este semnificativ înaintea unor țări precum Danemarca și China, unde aproximativ 50% din mașinile noi funcționează exclusiv electric.

Cu toate acestea, va mai dura ceva timp până când motoarele cu ardere internă vor dispărea definitiv. Dacă ne uităm la numărul total de vehicule, ponderea mașinilor electrice în Norvegia este de aproximativ 30%.

Tesla Model Y, în top

Tipul de propulsie numărul 1 rămâne în continuare motorul diesel în Norvegia. Mașinile electrice ieftine sunt încă puțin răspândite. Acest lucru se reflectă asupra celor mai vândute automobile. În august, Tesla Model Y, cu 2.456 de exemplare vândute, se afla cu un mare avans în frunte. Au urmat Volkswagen ID.4 (656 de vânzări) și Tesla Model 3 (552 de vânzări).

Gospodăriile cu venituri mici, în special, vor continua probabil să se bazeze pe motoare cu ardere internă second-hand, deocamdată. Însă Norvegia este aproape de a-și atinge obiectivul, anunțat în 2017, de a vinde doar vehicule electrice până în 2025. Cum reușește Norvegia în tranziția sa către transporturi mult mai repede decât UE, care intenționează să interzică motoarele cu ardere internă începând cu 2035?

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Facilități oferite de stat

Răspunsul este clar: guvernul încearcă de ani buni să încurajeze șoferii să schimbe mașina, oferind numeroase stimulente. „Multă vreme nu am avut taxe de drum pentru vehiculele electrice; li s-a permis să circule pe benzile de circulație pentru autobuze, să evite ambuteiajele de dimineață, să parcheze gratuit și să folosească gratuit feriboturile”, a declarat președinta Asociației Norvegiene a Mașinilor Electrice.

În același timp, taxele mari privind emisiile de CO2 au făcut ca motoarele cu ardere să fie neatractive. Contrar opiniei populare, motoarele cu ardere nu au fost interzise în Norvegia și pot fi încă achiziționate.

De atunci, guvernul a redus unele subvenții, deoarece acestea cauzau costuri mari pentru stat. De exemplu, mașinile electrice din Norvegia au fost scutite de TVA de 25% și de taxele de înmatriculare până la sfârșitul anului 2022. La acea vreme, o Tesla nu costa mai mult decât un VW Golf.

Frigul, o mare problemă

Întrebarea rămâne însă cum se vor comporta mașinile electrice în iarna norvegiană? Pentru a afla, Asociația Automobilistică Norvegiană (NAF) organizează anual un test de frig cu mașini electrice.

Vehiculele electrice trebuie să circule spre nord, din Oslo până când rămân fără energie. Testul din 2025 a arătat diferențe uriașe de autonomie. În timp ce Polestar 3 a parcurs 537 de kilometri și a rămas cu doar 4% sub autonomia WLTP, altele au avut performanțe semnificativ mai slabe. De exemplu, Peugeot E-3008 a parcurs doar 364 de kilometri, cu 29% mai puțin decât autonomia declarată de producător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE