Europa, în fața Chinei pe segmentul tehnologiei cu autonomie extinsă

Această inovație este văzută ca un avantaj competitiv pentru producătorii europeni, care încearcă să reducă decalajul față de rivalii chinezi în cursa pentru dominarea pieței de vehicule electrice.

Deși tehnologia „autonomiei extinse” este considerată încă de nișă, după cum menționează Financial Times, ea oferă o soluție inovatoare pentru a concura fără a depinde prea mult de lanțurile de aprovizionare controlate de China.

În prezent, Leapmotor este singurul brand chinez care comercializează astfel de vehicule în Europa.

Însă marii producători europeni, precum Volkswagen, Renault și BMW, explorează această tehnologie pentru a atrage șoferii care nu sunt încă pregătiți să treacă complet la vehicule electrice.

„Credem că putem convinge 70% dintre clienți să treacă la vehicule electrice până în 2030 cu o opțiune de autonomie extinsă”, a declarat François Provost, directorul executiv al Renault.

Renault a anunțat că dezvoltă o nouă platformă specifică vehiculelor electrice de dimensiuni medii, care va oferi o autonomie de până la 750 km pentru modelele complet electrice și 1.400 km pentru cele echipate cu sistem de extindere a autonomiei.

„Noua tendință”

Reînnoirea interesului pentru vehiculele electrice cu autonomie extinsă are și o dimensiune geopolitică.

Uniunea Europeană a impus tarife mai mari asupra vehiculelor electrice fabricate în China, ceea ce face ca aceste modele să fie mai puțin competitive pe piața europeană.

În plus, relaxarea recentă a legislației europene privind interzicerea motoarelor termice din 2035 oferă producătorilor auto mai multă flexibilitate.

Antonio Filosa, director executiv al Stellantis, confirmă că „autonomia extinsă este clar o nouă tendință” și a anunțat planuri pentru lansarea unor modele precum camioneta Ram 1500 Ramcharger și SUV-ul Jeep Grand Wagoneer, echipate cu această tehnologie, chiar în acest an.

Provocările și viitorul tehnologiei

Deși vehiculele cu autonomie extinsă reprezintă un pas important, ele nu sunt lipsite de critici.

Potrivit organizațiilor de mediu citate de Financial Times, aceste mașini pot consuma, în medie, 6,4 litri de benzină la 100 km după epuizarea bateriei.

Această caracteristică ar putea să descurajeze utilizatorii de vehicule electrice să adopte această tehnologie, deși ar putea atrage actualii șoferi de mașini cu combustie internă.

Pe termen lung, unii experți consideră că acest concept ar putea deveni redundant.

Justin Lunny, directorul executiv al companiei Everrati, care transformă mașinile clasice în vehicule electrice, susține că „odată ce bateriile vor evolua, acest tip de mașini vor deveni mai puțin relevante”.

Testele ADAC: autonomia declarată a mașinilor electrice diferă față de cea reală

Recent, clubul automobilistic german ADAC, una dintre cele mai mari organizații de șoferi din lume, a realizat un test amplu pentru a evalua performanța a 14 mașini electrice de familie în condiții de iarnă.

Rezultatele au arătat că niciunul dintre modele nu a reușit să atingă autonomia oficială de 500 de kilometri, deși unele vehicule promiteau chiar și 600 sau 700 de kilometri.

Testul a inclus mașini de familie de la mărci premium europene și două modele renumite din China: Tesla Model Y și BYD Sealion 7.

Acest tip de evaluări evidențiază provocările actuale ale tehnologiei bateriilor, mai ales în condiții meteo nefavorabile.

În pofida acestor obstacole, tehnologia de extindere a autonomiei ar putea reprezenta un pas intermediar important spre o tranziție completă la vehiculele electrice.

