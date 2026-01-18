Autonomia vehiculelor electrice scade iarna

Deși cifrele producătorilor privind autonomia vehiculelor electrice sunt din ce în ce mai atractive, condițiile din viața reală, mai ales iarna, pot reduce semnificativ aceste valori. Potrivit standardului de testare WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), autonomia în condiții ideale poate fi de sute de kilometri, dar temperaturile scăzute își pun amprenta pe performanța bateriilor.

Factorii precum utilizarea aerului condiționat, a încălzirii scaunelor sau a altor funcții de confort reduc energia disponibilă pentru condus, potrivit publicației germane Br24. Un alt aspect important este reprezentat de încărcătura vehiculului și de rezistența aerodinamică.

De exemplu, un test realizat de ADAC (Clubul Automobilist German General) arată că o cutie de portbagaj montată pe plafon poate crește consumul de energie electrică cu până la 14%. Viteza de deplasare influențează, de asemenea, autonomia: condusul mai lent poate compensa parțial aceste pierderi.

Cum influențează frigul autonomia mașinilor electrice

Temperatura joacă un rol crucial în performanța încărcării. „Situația este diferită în cazul încărcătoarelor rapide (DC). Aici, temperatura bateriei joacă un rol crucial. O performanță bună de încărcare este posibilă numai dacă bateria se află într-un anumit interval de temperatură”, explică un purtător de cuvânt al ADAC.

În cazul încărcării în curent alternativ, temperaturile scăzute nu afectează semnificativ viteza de încărcare. Totuși, pentru eficiență maximă, specialiștii recomandă precondiționarea bateriei, adică încălzirea sau răcirea acesteia înainte de pornirea la drum sau de încărcare, proces gestionat fie automat de software-ul mașinii, fie manual.

Un test de laborator al ADAC, efectuat pe ruta München-Berlin în condiții de iarnă, a scos la iveală diferențe notabile între modele. Doar un Mercedes-Benz EQS 450+ a reușit să parcurgă cei 582 de kilometri fără a necesita reîncărcare. Totuși, prețul acestui model de lux depășește 100.000 de euro, ceea ce îl face inaccesibil pentru majoritatea șoferilor.

Comparație între mașinile electrice și cele cu motoare termice în condiții de iarnă

Popularitatea vehiculelor electrice este în creștere datorită progreselor tehnologice și a îmbunătățirilor în ceea ce privește confortul și autonomia. Totuși, iarna, motoarele cu ardere internă rămân mai eficiente din punctul de vedere al autonomiei.

„Motoarele cu ardere internă nu sunt la fel de sensibile la temperatură și, datorită motorului, produc și multă căldură reziduală, care poate fi utilizată, de exemplu, pentru încălzirea interiorului”, explică un purtător de cuvânt al ADAC, citat de Br24.

În cazul mașinilor electrice, încălzitoarele electrice auxiliare vin în ajutor pentru a compensa lipsa căldurii reziduale. Acestea pot fi programate pentru a pregăti vehiculul înainte de plecare.

„Dacă vehiculul este preîncălzit la o priză de perete, nu există nici pierderi de autonomie”, adaugă expertul ADAC.

Ce spune un expert român

Analistul Adrian Negrescu a spus pentru Libertatea că autonomia reală a unei mașini pe baterii este influențată de climă.

„Cu cât este mai rece, cu atât aceasta devine mai ineficientă. Este o problemă chimică, în primul rând. În interiorul bateriei mașinii, pentru a oferi energie, are loc o reacție chimică. Ionii de litiu (particulele care transportă energia) trebuie să circule printr-un lichid (electrolit) de la un pol la altul. Când este foarte frig, lichidul devine vâscos, ca mierea ținută la frigider. Ionii se mișcă mult mai greu prin această «miere». Astfel că bateria depune un efort mult mai mare doar pentru a scoate energia din ea. De aceea, pare că se descarcă mai repede – o parte din energie se pierde doar încercând să învingă această rezistență internă”, spune Negrescu.

În plus, iarna, ca să ai căldură în mașină, trebuie să consumi curent din baterie pentru a alimenta o rezistență electrică sau o pompă de căldură.

„Practic, iarna, bateria are doi «clienți» mari în același timp: motorul (ca să te miști) și încălzirea (ca să nu îngheți). Asta «mănâncă» dramatic din kilometri. În esență, indiferent de ce mașină electrică cumpărați, dacă are o baterie clasică, cu litiu, veți avea o autonomie ceva mai mică iarna, când temperaturile coboară cu multe grade sub minus. Altfel spus, când avem episoade de frig extrem”, a punctat analistul.

Amintim că publicația Autohome din China a realizat cel mai mare test pentru mașini electrice și hibride din lume în condiții de iarnă, intrând în Cartea Recordurilor. Aceasta a testat ce autonomie obțin mașinile comparativ cu pretențiile producătorilor, dar și consumul pe zăpadă și încărcarea pe frig, conform CarNewsChina.com.



Testele au avut loc în Mongolia Interioară, pe un ger năprasnic, cu temperaturi între -25 și -33 de grade Celsius. Au fost testate 67 de mașini, de la modele care se găsesc și în România, precum Tesla Model Y, Mercedes-Benz CLA EV, Zeekr 001 sau BYD Dolphin Surf, până la modele care nu sunt disponibile în țara noastră de la mărci precum Onvo, Deepal, Li Auto, Aito sau Arcfox.

