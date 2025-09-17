27 de modele au fost probate

Un test independent, realizat de o organizație de încredere precum NAF, adaugă o credibilitate mult mai mare rezultatelor decât testele interne ale producătorilor. Astfel, consumatorii pot vedea cum se comportă mașinile electrice în condiții similare cu cele pe care le vor întâlni, reducând astfel riscul de a fi dezamăgiți de autonomia reală.

Una dintre cele mai mari bariere în adoptarea mașinilor electrice este teama că bateria se va descărca înainte de a ajunge la o stație de încărcare. Datele reale și transparente ajută la gestionarea așteptărilor și la planificarea mai bună a călătoriilor.

Testarea simultană a 27 de modele populare permite o comparație directă și echitabilă între vehicule, ajutând cumpărătorii să identifice modelul cel mai potrivit nevoilor și bugetului lor, având în vedere că Norvegia este țara în care mașinile electrice din lume au cea mai mare pondere în piață.

De exemplu, în luna iunie 2025, vânzările de mașini electrice au depășit 96%. Testele reale sunt efectuate în condiții reale, de două ori pe an, unul vara și unul iarna.

Tesla Model Y s-a remarcat

Printre modelele remarcate s-au numărat Tesla Model Y, care a înregistrat 652 km de autonomie (în loc de 586 km certificați de ciclul WLTP, deci un plus de 66 km), urmat de Zeekr 7X, cu 593 km (+52 km); BYD Tang, cu 572 km (+42 km); Peugeot e-5008, 516 km (+28 km) și MG S5, cu 492 km (+27 km).

Totodată, au fost testate: Volkswagen ID.7 GTX Tourer cu 595 km (+27 km), Polestar 4 cu 627 km (+27 km), BMW iX cu 691 km (+23 km), BYD Sealion 7 cu 523 km (+21 km), Tesla Model 3 cu 721 km (+19 km), Lotus Emeya cu 450 km (+15 km), Opel Grandland cu 583 km (+14 km); Mercedes G-Class cu 467 km (+12 km), Voyah Courage cu 452 km (+12 km) și Porsche Macan cu 548 km (+5 km).

De departe însă cea mai mare autonomie în condiții reale din acest test a fost Lucid Air, cu 829 km. În același timp, acesta a fost și modelul cu cea mai mare pierdere în comparație cu autonomia certificată WLTP, de 960 km, adică -131 km.

