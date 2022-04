Medaliată la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete: „Nu m-am simțit niciodată copleșită de numărul de băieți”

Lucia era în clasa I când a participat la primul ei concurs și, de atunci, matematica a cucerit-o definitiv: „Am văzut că rezolvatul problemelor îmi aduce plăcere și am vrut să continui. Fiecare problemă rezolvată era o provocare reușită, astfel că am început să rezolv din ce în ce mai multe, până am ajuns să mă pricep la ele. Totul a venit de la sine”, a povestit eleva pentru Școala 9. În prezent, lucrează la matematică cel puțin 4-5 ore în fiecare zi, însă nu simte că e prea mult și găsește mereu timp și pentru alte activități.

A dezvăluit mai multe despre cum își face programul și ce planuri are după liceu în discuția cu Școala 9.

„Având un program bun, pot să am timp și de distracție, și de muncă”

„De obicei îmi fac un program cu ce am de gând să rezolv în ziua respectivă și, odată îndeplinite toate obiectivele, am timp să mă duc la un film cu prietenii, să mă plimb prin parc, să citesc o carte. Am destul timp pentru activități relaxante”. Printre pasiunile ei, se numără tenisul, ping-pongul, rezolvarea cubului rubik și lectura romanelor polițiste: „În ultimul timp am citit foarte multe cărți polițiste de la Agatha Christie, Rodica Ojog-Brașoveanu și Haralamb Zincă, însă citesc și cărți despre istorie și, de asemenea, romane clasice”.

Deși performanța școlară implică foarte multă muncă, Lucia prețuiește echilibrul și are grijă să nu ajungă la epuizare în perioadele de dinaintea competițiilor. „Lucrez destul de constant și nu îmi schimb foarte mult programul de antrenament înaintea concursurilor. Mai mult, cu o săptămână înainte de competiții, încerc să o las mai moale, cât să îmi aerisesc creierul. De multe ori nu lucrez deloc în ziua de dinaintea probei, prefer să mă calmez”, ne-a explicat aceasta.

Recomandări Ursula von der Leyen acuză Rusia de șantaj după întreruperea livrărilor de gaz către Polonia și Bulgaria. „UE este pregătită”

Lucia Rîșnoveanu participă la concursuri de matematică din clasa I

Olimpiada care „are scopul de a susține fetele”

În continuare, matematica nu este prima alegere printre fete și Lucia vede asta. În lotul național de anul trecut a fost o singură fată, după trei ani în care echipa a fost exclusiv formată din băieți.

De aceea e nevoie ca fetele să aibă mai multe oportunități și concursuri pentru a crește. Un exemplu este Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete la care eleva din Constanța a participat.

„Această olimpiadă a luat ființă pentru că s-a observat că printre participanții la Olimpiada Internațională de Matematică un procentaj foarte mic erau fete, iar această olimpiadă are scopul de a susține fetele, de a le face să participe și la olimpiadele de matematică”, spune Lucia.

Eu nu m-am simțit niciodată copleșită de numărul de băieți, însă nici nu am foarte multe prietene care să meargă la olimpiade de matematică. Lucia Rîșnoveanu, olimpică la matematică:

Lucia a mărturisit că experiența EGMO din acest an a venit cu foarte multe emoții, pe care a reușit, totuși, să le gestioneze. „Am reușit cu greu să mănânc înaintea probelor. Emoțiile mele sunt amplificate de obicei înainte de concurs. Atunci când primesc foaia cu subiectele, ele dispar încetul cu încetul. Îmi dau seama că mă concentrez la probleme și că ce se întâmplă în jur nu mă mai afectează”. Nu a pus presiune pe ea, obiectivul ei fiind acela de a da tot ce are mai bun, indiferent de nivelul competiției. „Mă duc cu atitudinea că orice rezultat este bun atât timp cât știu că am dat tot ce am putut în timpul concursului. Dacă am dat tot ce am putut și nu am fost în stare să rezolv problemele, atunci nu mă supăr, pentru că știu că atât am putut în acel moment, aceea a fost radiografia de moment”.

Recomandări Corespondență din Ucraina. Drumul lui Ciprian, soldat etnic român, spre prima linie a războiului. „La început n-am vrut, acum îmi doresc să mă întorc la luptă”

Pentru Lucia, aceasta a fost a treia participare la EGMO, după ce a obținut bronzul în 2020 și aurul în 2021. Spre deosebire de competițiile anterioare, care s-au desfășurat online sau remote, EGMO din acest an s-a desfășurat în Ungaria, în format fizic, ceea ce a bucurat-o mult pe adolescentă.

„Atmosfera este una specială, pentru că poți vorbi cu alți copii din alte țări și poți face schimb de idei, poți să vezi cum decurge pregătirea lor, cum este la ei în țară, nu neapărat din punct de vedere matematic. Facem schimb de experiență, legăm prietenii, iar asta înseamnă mult”, ne-a mărturisit Lucia.

Lotul de fete care a venit cu medalia de aur de la Olimpiada Europeană de Matematică dedicată lor

„Cred că pot face performanță de oriunde, atât timp cât vreau și cât muncesc”

Deși medaliile ei ar putea fi un pașaport pentru orice universitate prestigioasă din străinătate, eleva olimpică rămâne în România și, mai mult, se gândește la o carieră didactică. „Rămân aici, pentru că aici îmi este familia, aici îmi sunt și prietenii. Îmi doresc să studiez la Facultatea de Matematică din București și să devin profesor universitar de matematică”.

Recomandări Ce află locuitorii republicii separatiste Transnistria de la televizor, așteptându-i pe ruși: „Să oprim atacurile teroriste ale naziștilor pe teritoriul nostru”

În afară de elevii mai mari, Lucia i-a avut ca model pe dascălii care au îndrumat-o și care au făcut-o să își dorească să le calce pe urme: „Cam toți profesorii de matematică pe care i-am cunoscut mi-au fost modele. Mereu când rezolvau probleme și îmi arătau soluția lor, voiam să învăț cât mai mult, ca să fiu și eu în stare, într-o zi, să rezolv cu atâta ușurință problemele care atunci mi se păreau grele”.

„Nimeni nu este un robot care poate munci încontinuu”

Lucia se caracterizează ca fiind o persoană prietenoasă, ambițioasă și muncitoare, iar un citat care îi place foarte mult este „O zi fără râs este o zi pierdută”. „Simt că acest citat mă descrie bine, pentru că eu în fiecare zi încerc să fac ceva care să-mi aducă plăcere și, în același timp, să nu mă simt copleșită. Să am timp să mai fac și lucruri care mă fac să râd, care mă relaxează”.

De altfel, pentru perioada următoare, planurile Luciei sunt îndreptate mai mult spre odihnă. Deși s-a calificat în lotul lărgit de matematică și urmează să susțină, pe 14 mai, primul baraj în vederea selectării pentru Olimpiada Internațională de Matematică, eleva nu are așteptări: „Nu mă aștept să intru în lot, dar vreau să dau din nou tot ce pot. Sunt mulțumită cu ce am făcut până acum”. Acum că nu va mai avea așa de multe concursuri, își dorește să plece într-o excursie cu prietenii ei și așteaptă cu nerăbdare vara, pentru a ieși zilnic la plajă.

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce își înșelase soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Avertismentul terifiant care zdruncină liniștea României. Rusia pregătește un atac masiv cu rachete asupra Transnistriei. Ce mesaje au primit locuitorii

Observatornews.ro "Dumnezeu să te odihnească, suflet bun şi drag". Ovidiu, un profesor din Satu Mare, a murit la 43 de ani într-un accident rutier. Trei copii au rămas orfani de tată

HOROSCOP Horoscop 27 aprilie 2022. Capricornii sunt înconjurați de oameni speciali, care îi pot inspira să dea frâu liber unor dorințe vechi

Știrileprotv.ro Moldova spune că va lupta dacă va fi invadată de Rusia. ”Cât de mici am fi, trebuie să ne facem datoria față de casa noastră”

Orangesport.ro Ce i-a pus Vladimir Putin tinerei din imagine . Fata s-a ruşinat şi a avut o replică timidă

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești