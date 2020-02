De Cristian Otopeanu,

Conform Mediafax, medicii de pe ambulanţa Gorj ar fi refuzat, miercuri noapte, să transporte echipa de epidemiologi la casa unui pacient suspect de coronavirus.

În replică, sindicaliştii din Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa” din România s-au delimitat de atitudinea medicilor gorjeni și cer să fie luate măsuri.

„Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa” din România se delimitează de atitudinea neprofesionistă a echipajului medical din Serviciul de Ambulanţă Judeţean Gorj, echipaj care în noaptea de 26/27 februarie a refuzat transportul echipei de epidemiologi din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, pentru recoltare de probe la pacientul suspectat de Covid’-19 (Coronavirus)”, se arată în comunicatul sindicaliștilor.

Pe de altă parte, șefa Direcției de Sănătate Gorj, Carmen Ivanov, a fost demisă astăzi de ministrul Sănătății, Victor Costache, pentru că ar fi comunicat informații false despre numărul de locuri disponibile pentru pacienții suspecți de infecție cu coronavirus, a informat Libertatea.

Ministrul Sănătăţii a demis-o pe şefa Direcției de Sănătate Gorj, Carmen Ivanov, în timpul unei videoconferinţe.

Motivul este acela că Ivanov a minţit în cazul numărului de locuri disponibile pentru pacienții suspecți de infecție cu coronavirus, după cum a anunțat Libertatea.



Citește ultimele știri despre Coronavirus in Romania





Coronavirus în România | Şefa Direcţiei de Sănătate Gorj, demisă de ministrul Sănătății pentru că a transmis informații false

LIVE UPDATE | Încă două cazuri de coronavirus confirmate în România. Autoritățile au făcut anunțul oficial

Măsuri drastice luate în Gorj, județul unde locuiește primul român bolnav de coronavirus