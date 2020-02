De Anca Ochianu,

Ministrul Sănătăţii a demis-o pe şefa Direcției de Sănătate Gorj, Carmen Ivanov, în timpul videoconferinţei. Din primele informaţii, Carmen Ivanov ar fi dat minţit în cazul numărului de locuri disponibile pentru pacienții suspecți de infecție cu coronavirus. Informaţia a fost confirmată şi de Libertatea.

„Directorul DSP Gorj nu a respectat procedurile și legislația în vigoare privind instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și nu a instituit măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei”, a anunțat într-un comunicat Ministerul Sănătății.

În plus, potrivit instituției, „directorul DSP Gorj nu a utilizat spațiile de carantină identificate la nivelul județului și a transmis raportări inexacte privind situația din primul județ în care a fost identificat un caz de COVID -19”.

În prezent, România se confruntă doar cu un singur caz de coronavirus confirmat. Starea bărbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID – 19 (coronavirus) și aflat în carantină la Institutul Matei Balș din București este bună. În continuare acesta nu prezintă simptome caracteristice infectării cu respectivul virus, anunţă Grupul de Comunicare Strategică.

Legile din România nu îi apară pe copii de agresiunile sexuale. Indivizii care violează copii de 11-12 ani primesc pedepse cu suspendare

Românul infectat de coronavirus susține că nu s-a întâlnit cu bărbatul italian: ”Nu știu de unde s-au scos chestiile astea. Toată lumea spune numai prostii”

Corespondență din Milano de la trimisul special Libertatea. Turism în vremea coronavirusului: city-tour cu autobuzul gol și chelneri cu mănuși chirurgicale