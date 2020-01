De Costin Popa,

Eroul de la Sevilla a oferit o primă reacție, după decesul omului care i-a salvat viața.

Medicul Vasile Cândea a decedat la vârsta de 87 de ani

„Îmi pare rău să aud că a murit domnul doctor Cândea. A fost ca un tată pentru mine, ne-am cunoscut familiile, am fost apropiați, chiar m-a ajutat cu o problemă pe care am avut-o, la spitalul militar. Ultima oară cănd am discutat a fost în urmă cu aproximativ doi ani, însă în ultima vreme dânsul a decis sa se retragă din cauza vârstei înaintate. Dumnezeu sa îl ierte!, a spus Helmuth Duckadam pentru gsp.ro.

