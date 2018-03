Dan Moldovan este medicul veterinar care tratează gratis câinii abandonați pe stradă în Bistrița. Doctorul spune că nu poate cere bani celor care vor să ajute animalele suferinde. Crede că, astfel, atât patrupedele, cât și oamenii îi sunt recunoscători.

Medicul Dan Moldovan a devenit unul dintre cei mai căutați veterinari din Bistrița. Dragostea pentru animale a moștenit-o de la tatăl său, medic veterinar la rândul său, notează stiridebistrita.ro.

Tot de la tatăl său a moștenit și cabinetul, unde medicul Dan Moldovan și-a petrecut tinerețea și se bucură de fiecare dată când ajută ființe aflate la ananghie.

„Am învățat cum se face un detartraj cu ultrasunete, analizele sânge, de urină, analizele coproparazitologice, ecografice, microscopice, intervenţii chirurgicale, analize de biochimie, etc… Acolo am crescut și, prin urmare, am deprins tehnicile și am devenit empatic la suferința animalelor. De aceea urăsc eutanasierea lor și încerc să le salvez” a povestit medicul veterinar.

Dan Moldovan nu acceptă să primească bani pentru a trata animalele abandonate pe stradă. E convins că, pentru a fi om, trebuie să iubești, de la început, animalele.

„Nu pot să las în stradă animale suferinde. Nu pot să iau bani unui om care îmi aduce un animal din stradă. El vine să îl salvez. Vine din bunătate. Cum să cer bani?! Eu așa consider că trebuie făcut. Dacă alții iau bani, e treaba lor. Pentru unii banii sunt pe primul loc. Eu am terminat facultatea în 1996 și de atunci am pus în practică ceea ce am învățat. Să ajut. Cum ați reacționa dumneavoastră dacă ați fi doctor uman și ați vedea un om al străzii suferind? I-ați lua bani celui căruia vi la adus la cabinet?”, a conchis dr. Dan Moldovan