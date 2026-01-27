Claudiu Sandu, magistrat CSM, critică legislația penală

„Poți să stai la terasă și la masa alăturată să fie un criminal care își bea liniștit cafeaua”, scrie Sandu pe Facebook, subliniind incoerența legislației penale și lipsa de responsabilitate în sistemul judiciar.

Problema permisiei pentru deținuți, care pot părăsi temporar penitenciarul, pune în discuție siguranța publică. Sandu reclamă faptul că legislația actuală favorizează infractorii în loc să protejeze cetățenii.

„Nu spune nimeni că legile sunt sub orice critică. Că favorizează infractorii. Cum nu spune nimeni că mulți magistrați sunt cuprinși de milă când trebuie să trimită un infractor la pușcărie”, precizează magistratul.

Legile moderne, adoptate în ultimii ani, au fost prezentate ca reforme, însă, conform lui Sandu, au generat haos în sistemul penal. Camera preliminară, inițial considerată o idee revoluționară, s-a transformat într-o „nenorocire procedurală”.

Alte modificări, precum legea evaziunii fiscale, au dus la niveluri alarmante de fraudă pe TVA, afectând imaginea României la nivel european.

„Rezolvă ANAF-ul. Sigur. Prin creșterea taxelor”, ironizează Sandu.

În plus, eliminarea pedepselor pentru minori a avut efecte grave: „Acum copiii ucid alți copii”, avertizează Sandu, subliniind că lipsa educației și influența rețelelor sociale contribuie la această situație. Totuși, el consideră că problema principală rămâne lipsa responsabilității.

„Am uitat că legile trebuie să fie coerente și specialiștii trebuie consultați pentru efectele acestor legi. Am uitat că magistrații trebuie să fie responsabili și severi și să impună legea cu forța dacă este necesar”, a mai scris membrul CSM în postarea sa.

În concluzie, Sandu propune o schimbare de paradigmă, concentrându-se pe aplicarea fermă a legii și pe responsabilizarea magistraților.

„Oare nu ar fi mai bine ca, în loc să facem spectacol public, să găsim niște magistrați responsabili care chiar să pronunțe asemenea pedepse?”, întreabă el, punând sub semnul întrebării eficiența actualelor soluții legislative.

Criza din justiție a fost declanșată de Laurențiu Beșu și apariția sa în documentarul Recorder

Laurenţiu Beşu a intrat în atenţia publică după apariţia sa în documentarul Recorder „Justiţie capturată”. Fără identitate protejată, el a reclamat presupuse metode de influenţare a completurilor de judecată la Curtea de Apel Bucureşti.

Magistratul a relatat că ar fi fost mutat prin delegare de la Tribunalul Giurgiu la Curtea de Apel Bucureşti pentru că judeca dosarul de corupţie al medicului Mircea Beuran. De asemenea, Beşu a susţinut că i-a fost retrasă delegarea la CAB după ce a exprimat o opinie separată într-un dosar privind pe Niculae Bădălău.

Raluca Moroşanu, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, a confirmat afirmaţiile lui Beşu. Ea a declarat: „Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. (…) Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă”.

Preşedintele CAB, Liana Arsenie, a cerut verificarea tuturor acuzaţiilor: „Cerem public să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”.

Sute de procurori şi judecători de la instanţe importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru magistraţii care au vorbit despre problemele din sistem. Printre semnatari se numără şi Laura Codruţa Kovesi, şefa Parchetului European şi fost procuror general al României.









