Claudiu Sandu, magistrat CSM, critică legislația penală

„Poți să stai la terasă și la masa alăturată să fie un criminal care își bea liniștit cafeaua”, scrie Sandu pe Facebook, subliniind incoerența legislației penale și lipsa de responsabilitate în sistemul judiciar.

Problema permisiei pentru deținuți, care pot părăsi temporar penitenciarul, pune în discuție siguranța publică. Sandu reclamă faptul că legislația actuală favorizează infractorii în loc să protejeze cetățenii.

„Nu spune nimeni că legile sunt sub orice critică. Că favorizează infractorii. Cum nu spune nimeni că mulți magistrați sunt cuprinși de milă când trebuie să trimită un infractor la pușcărie”, precizează magistratul.

Legile moderne, adoptate în ultimii ani, au fost prezentate ca reforme, însă, conform lui Sandu, au generat haos în sistemul penal. Camera preliminară, inițial considerată o idee revoluționară, s-a transformat într-o „nenorocire procedurală”.

Alte modificări, precum legea evaziunii fiscale, au dus la niveluri alarmante de fraudă pe TVA, afectând imaginea României la nivel european.

„Rezolvă ANAF-ul. Sigur. Prin creșterea taxelor”, ironizează Sandu.

În plus, eliminarea pedepselor pentru minori a avut efecte grave: „Acum copiii ucid alți copii”, avertizează Sandu, subliniind că lipsa educației și influența rețelelor sociale contribuie la această situație. Totuși, el consideră că problema principală rămâne lipsa responsabilității.

„Am uitat că legile trebuie să fie coerente și specialiștii trebuie consultați pentru efectele acestor legi. Am uitat că magistrații trebuie să fie responsabili și severi și să impună legea cu forța dacă este necesar”, a mai scris membrul CSM în postarea sa.

În concluzie, Sandu propune o schimbare de paradigmă, concentrându-se pe aplicarea fermă a legii și pe responsabilizarea magistraților.

„Oare nu ar fi mai bine ca, în loc să facem spectacol public, să găsim niște magistrați responsabili care chiar să pronunțe asemenea pedepse?”, întreabă el, punând sub semnul întrebării eficiența actualelor soluții legislative.

Criza din justiție a fost declanșată de Laurențiu Beșu și apariția sa în documentarul Recorder

Laurenţiu Beşu a intrat în atenţia publică după apariţia sa în documentarul Recorder „Justiţie capturată”. Fără identitate protejată, el a reclamat presupuse metode de influenţare a completurilor de judecată la Curtea de Apel Bucureşti.

Magistratul a relatat că ar fi fost mutat prin delegare de la Tribunalul Giurgiu la Curtea de Apel Bucureşti pentru că judeca dosarul de corupţie al medicului Mircea Beuran. De asemenea, Beşu a susţinut că i-a fost retrasă delegarea la CAB după ce a exprimat o opinie separată într-un dosar privind pe Niculae Bădălău.

Raluca Moroşanu, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, a confirmat afirmaţiile lui Beşu. Ea a declarat: „Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. (…) Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă”.

Preşedintele CAB, Liana Arsenie, a cerut verificarea tuturor acuzaţiilor: „Cerem public să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”.

Sute de procurori şi judecători de la instanţe importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru magistraţii care au vorbit despre problemele din sistem. Printre semnatari se numără şi Laura Codruţa Kovesi, şefa Parchetului European şi fost procuror general al României.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un turist a plătit 51 de euro ca să zboare 1.600 de kilometri și să ajungă într-un oraș european unde berea costă doar un euro

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce iese la iveală la scurt timp după ce s-a găsit biletul de adio al doctoriței Viviana Niță, găsită moartă în casă. Ce a putut transmite în numai trei cuvinte i-a înmărmurit pe toți, mai ales că acest detaliu schimbă cu totul linia anchetei
Viva.ro
Șocant ce iese la iveală la scurt timp după ce s-a găsit biletul de adio al doctoriței Viviana Niță, găsită moartă în casă. Ce a putut transmite în numai trei cuvinte i-a înmărmurit pe toți, mai ales că acest detaliu schimbă cu totul linia anchetei
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.RO
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ilie Bolojan i-a răspuns ministrului PSD al muncii, Florin Manole, și a respins impozitarea progresivă cerută dintr-un motiv simplu
Știri România 12:58
Ilie Bolojan i-a răspuns ministrului PSD al muncii, Florin Manole, și a respins impozitarea progresivă cerută dintr-un motiv simplu
Un român care a renunțat la teologie pentru că n-avea bani e acum șef într-un abator din Franța: „Conduc 300 de persoane, 70 de naționalități diferite”
Știri România 11:28
Un român care a renunțat la teologie pentru că n-avea bani e acum șef într-un abator din Franța: „Conduc 300 de persoane, 70 de naționalități diferite”
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Power Couple România 2026. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au, a doua săptămână la rând, superputerea
Stiri Mondene 13:00
Power Couple România 2026. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au, a doua săptămână la rând, superputerea
Andreea Ibacka, mesaj după 15 ani de mariaj cu Cabral: „Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei”
Stiri Mondene 12:29
Andreea Ibacka, mesaj după 15 ani de mariaj cu Cabral: „Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
ObservatorNews.ro
Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio

Politic

Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 10:22
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Politică 09:46
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro