Amintim faptul că luni, 5 ianuarie 2026, Curtea de Apel București (CAB) a transmis, o informare publică în urma documentarului Recorder „Justiție capturată”, prin care a justificat cele 361 de modificări în completurile de judecată.

Într-o reacție publicată, marți, pe site-ul său, Recorder a afirmat: „După celebra conferință de presă organizată pe 11 decembrie și transformată într-un fiasco, conducerea Curții de Apel București (CAB) mai face o încercare de a-și spăla imaginea.

Într-un comunicat emis ieri seară, președinta CAB, Liana Arsenie, acuză Recorder că a creat o emoție publică „artificială și periculoasă” și că a decredibilizat instanța pe care o conduce. În mod șocant, comunicatul prin care Curtea de Apel București încearcă să-și recupereze credibilitatea afectată conține, însă, o serie de minciuni și de manipulări prin omisiune”, se arată pe site-ul Recorder.

Recorder susține că informarea transmisă de CAB „începe cu o minciună flagrantă”:

„Este important să fie cunoscut că instanța nu a fost solicitată să își exprime punctul de vedere anterior difuzării materialului cu privire la aspectele punctuale ce vizau Curtea, deși o astfel de solicitare ar fi fost necesară pentru asigurarea unei informări complete și echilibrate a publicului”, conform comunicatului CAB.

Recorder menționează că în timpul documentării materialului „Justiție capturată”, a trimis cereri de interviu atât către președinta Liana Arsenie, cât și către vicepreședintele Adriana Pencea și Sabina Adomniței.

„Toate cele trei solicitări de interviu pe care le-am trimis către conducerea Curții de Apel București în noiembrie 2025 au fost refuzate, iar dovada este mai jos. Comunicatul de ieri, în care se afirmă că „instanța nu a fost solicitată să își exprime punctul de vedere”, este semnat de președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, adică una dintre cele trei judecătoare care au refuzat interviul”, se arată în răspunsul Recorder.



