Accidentul de la Snagov, din prima zi de Paște

Accidentul a avut loc în prima zi de Paște, în apropiere de Snagov. Mașina condusă de Mihai, unul dintre tineri, un BMW M4 competition X drive 530 CP, s-a izbit violent de un copac după ce șoferul a pierdut controlul volanului.

Mihai și prietenul său David, doi tineri de 20 de ani, și-au pierdut viața în prima zi de Paște.

Potrivit polițiștilor, cauza probabilă a fost viteza neadaptată:

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani […] nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare.”, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov.

Mihai primise mașina care valora aproape 95.000 de euro recent, de la părinți, cadou pentru ziua de naștere de 21 de ani, pe care nu o va mai serba niciodată.

Acul kilometrajului bolidului de 530 de cai-putere s-a oprit la 140 km/h, duminică seară. Impactul a fost fatal pentru ambii tineri.

Cu două zile înainte de tragedie, Mihai, studentul de 20 de ani care și-a pierdut viața, se filmase conducând pe autostradă cu 303 km la oră, la volanul bolidului.

Reacția psihologului Mihai Copăceanu: „Fără cuvinte”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, psihologul Mihai Copăceanu a criticat reacțiile dure din mediul online îndreptate împotriva părinților victimelor.

„În pădurea Snagov, doi tineri de 20 de ani și-au găsit sfârșitul tragic. O dublă tragedie cu foarte mare impact pentru familii, pe viață. Fără cuvinte.”

Acesta atrage atenția asupra suferinței familiilor: „Ceea ce șochează cel mai mult este reacția multora de pe internet, care acuză, critică și condamnă părinții ca fiind responsabili. Cel mai grotesc lucru este să acuzi părinții de moartea propriului copil în astfel de momente, când suferința lor este de neimaginat. Ne putem abține?!”.

Statisticile arată că 6 din 10 accidente sunt provocate de tineri cu mai puțin de 4 ani experiență la volan.

Avertisment pentru părinți

Psihologul transmite un mesaj clar pentru părinții care se gândesc să le cumpere mașini copiilor la 18 ani.

„Mesajul meu pentru părinții care au copii sub 18 ani și se gândesc să le cumpere o mașină […] este să nu se grăbească.”

El subliniază că nu toți tinerii sunt pregătiți pentru responsabilitatea condusului.

„Să nu le ofere mașini dacă tinerii sunt agresivi prin temperament, dacă își doresc senzații tari, dacă încalcă regulile (sunt rebeli) și mai ales dacă ai constatat că le place viteza.”, scrie Mihai Copăceanu.

„Decizia aceasta îți salvează viața”

Unul dintre cele mai puternice mesaje din postarea psihologului vizează consecințele unei decizii aparent simple.

„Poate fi frustrant să nu ai la 18 ani mașină, dar decizia aceasta îți salvează viața.”, subliniază Mihai Copăceanu.

El explică și mecanismele din spatele comportamentului riscant: „Să nu vezi riscurile, să minimalizezi consecințele condusului agresiv, să te simți puternic la volan sunt trăsături specifice adolescenței și imaturității cerebrale și cognitive. Și treaba asta nu se rezolvă la 18 ani, nici la 20 sau 21.”

„Nu e nimic rău. Avem autobuz, uber și bolt și alte alternative, dar nu îți dau moartea în mână.”, adaugă psihologul.

Mitul mașinilor puternice

Psihologul Mihai Copăceanu demontează și ideea că o mașină scumpă sau performantă ar oferi mai multă siguranță.

„În multe situații, părinții, cât și tinerii consideră că o mașină scumpă, puternică, de 70.000 sau 200.000 de euro le poate salva viața, că prezintă anumite dotări și o anume siguranță. E o mare păcăleală. Pentru că această aparentă siguranță are un efect invers, te influențează să conduci agresiv și iresponsabil, să calci pedala la maximum, să faci viraje periculoase, să nu simți viteza (ca într-un Logan) și să gândești: nu pățesc nimic, am cea mai tare mașină”, explică psihologul Mihai Copăceanu.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de morți în accidente rutiere. Principalele cauze ale accidentelor mortale sunt viteza excesivă sau neadecvată, conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor, neatenția șoferilor și nerespectarea utilizării centurii de siguranță. O treime din accidentele mortale din UE sunt legate de nerespectarea limitelor de viteză.

„Concluzia mea este aceeași: amânați oferirea de mașini adolescenților care prin gândirea și prin comportamentul lor sunt încă imaturi și la risc de a-și pune viața în pericol. Priviți la prietenii noștri din Germania sau Marea Britanie. Câți au decis să le cumpere mașini copiilor? Eu nu știu niciunul. Dimpotrivă, mulți dintre profesorii mei din UK nu au avut niciodată mașină.”, conchide psihologul Mihai Copăceanu.

