Accidentele rutiere continuă să reprezinte o problemă majoră în Europa, cu aproape 20.000 de decese și 100.000 de răniți grav, anual. Conform unui raport al Uniunii Europene, aceste cifre nu sunt doar statistici, ci realități care distrug familii și lasă comunități îndoliate.

Obiectivul comun al statelor membre este de a înjumătăți numărul de decese și răniri grave până în 2030.

De la anul de referință 2019, decesele rutiere au scăzut cu 12% la nivelul UE, însă această îmbunătățire maschează diferențe considerabile între statele membre. Doar câteva state membre: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia, sunt în prezent pe cale să atingă obiectivul de reducere cu 50% pentru 2030.

Unele state membre, inclusiv Irlanda și Estonia, au înregistrat creșteri ale numărului de decese rutiere, în timp ce altele, precum Franța, Italia și Țările de Jos, au înregistrat doar îmbunătățiri marginale. În 2024, rata mortalității a variat de la 20 de decese la un milion de locuitori în Suedia la 78 la un milion de locuitori în România.

Principalele cauze ale accidentelor mortale sunt viteza excesivă sau neadecvată, conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor, neatenția șoferilor și nerespectarea utilizării centurii de siguranță. Spre exemplu, 25% dintre decesele rutiere din UE sunt legate de consumul de alcool, iar nerespectarea limitei de viteză contribuie direct la 30% dintre accidentele mortale. Totodată, mai mult de un sfert dintre ocupanții autoturismelor care au murit în accidente nu purtau centură de siguranță.

Pe lângă impactul uman, accidentele rutiere generează și costuri economice uriașe. Pierderile de productivitate, costurile medicale și administrative, precum și daunele materiale și costurile de întreținere a infrastructurii se traduc în miliarde de euro anual.

Uniunea Europeană a adoptat cadrul strategic pentru siguranța rutieră 2021-2030, care se bazează pe patru piloni: drumuri sigure, vehicule sigure, utilizarea sigură a drumurilor și răspunsuri eficiente în caz de urgență.

Pe drumurile naționale din România se produc, zilnic, în medie până la 10 accidente de circulație grave. Iată lista celor mai periculoase drumuri naționale din țară.

