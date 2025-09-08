Liderul republican de la Casa Albă a făcut această declaraţie cu ocazia primirii noului ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare.

O postare de pe contul de Facebook al Ministerului de Externe al Republicii Moldova arată două fotografii în care Vlad Kulminski apare alături de Donald Trump, în Biroul Oval, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.

Primirea ambasadorului Kulminski la Casa Albă pentru prezentarea scrisorilor de acreditare intervine în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare cruciale din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. Aceste alegeri sunt marcate de un amestec fără precedent din partea Rusiei pentru a instala un regim marionetă la Chișinău.

Potrivit MAE de la Chișinău, „președintele Trump (…) a reafirmat faptul că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova”. „El a subliniat angajamentul Administrației sale de a obține o pace durabilă în regiune, menționând că oprirea războiului (din Ucraina – n.r.) rămâne pe agendă, amintind că a pus capăt deja la șapte conflicte de lungă durată și că își propune să încheie și acest razboi. Președintele a subliniat, totodată, că o Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”, se arată în postare.

„Dumnealui a subliniat disponibilitatea Statelor Unite de a colabora cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor comune privind securitatea frontierelor, prosperitatea ambelor națiuni și descurajarea organizațiilor criminale transnaționale care afectează Moldova. De asemenea, Președintele a remarcat oportunitățile de cooperare odată cu avansarea independenței energetice a Republicii Moldova și a reafirmat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea relațiilor comerciale reciproc avantajoase”, mai transmite MAE de la Chișinău.

