Broscuțele au ”evadat” din lacul Pușcași și multe au ajuns victime ale șoferilor care circulau cu mașina prin acea zonă. Totul s-a întâmplat în urma unei mici furtuni locale, care a condus, se pare, la un fel de ”ploaie cu broaște”.

Autoritățile locale nu intervin deocamdată pentru că nu știu cum ar putea să combată acest fenomen.

Zona cea mai afectată de invazia broscuțelor a fost spre coada lacului de la Pușcași, de altfel unul din cele două baraje de alimentare cu apă a municipiului Vaslui. Pe o porțiune de câteva sute de metri, micuțele vietăți au ”ocupat” aproape în totalitate șoseaua, totul părând un adevărat furnicar.

Șoferii care circulau cu mașinile pe acel drum au încetinit pentru a preveni producerea unor accidente, în condițiile în care broscuțele călcate de mașini au format o peliculă alunecoasă.

”Când am intrat pe acea porțiune de șosea, nu realizam ce se întâmplă. Păreau a fi frunze, pietre, însă totul se mișca. Într-o primă fază, am redus la limita minimă și apoi am oprit. Am coborât din mașină și am văzut milioane de broscuțe cum traversau șoseaua dinspre baraj spre casele de dincolo de drum. Aș fi vrut să le ocolesc, dar era, practic, ca un covor viu. Și ceilalți șoferi circulau cu prudență pentru că riscul de derapare era foarte mare”, a declarat unul dintre șoferii aflați în trafic.