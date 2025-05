A fost una dintre puținele apariții extinse ale liderului AUR, care a refuzat să se prezinte la dezbaterile electorale din acest scrutin. Printre declarațiile legate de sportul românesc, Simion a povestit o întâmplare cu Adrian Porumboiu, fost patron al celor de la FC Vaslui, echipă cu mari pretenții în primul deceniu al anilor 2000.

„Tata lucra la BRD și mergea de inspecta sucursalele. De asta am și încredere în domnul Porumboiu și în sfaturile dumnealui. El era printre oamenii care se împrumutau la bancă și a dezvoltat aproape de la zero afacerile în zona agriculturii. Și-a luat un credit de la BRD când încă nu veniseră francezii și i-a dat o carte de vizită lui tata pentru mine: „Pentru George Simion, în speranța că va ajunge o mare glorie a fotbalului”. Uite că n-am ajuns o mare glorie a fotbalului… O să caut pe acasă dacă mai am cartea aia de vizită”, a explicat George Simion pentru sursa citată.

Adrian Porumboiu a confirmat informația Gazetei: „Sincer, Simion îmi e simpatic”

„Într-adevăr, pe George îl cunosc de mulți ani. Nu mă dezic de el și chiar îl felicit pentru rezultatul obținut. L-am votat. Ceea ce nu se știe este că a fost unul dintre suporterii echipei FC Vaslui. În drumurile lui spre Chișinău s-a oprit și la meciurile echipei noastre.

Știu sigur că la acea vreme avea preocupări unioniste, scriind pe garduri și poduri că Moldova e România. Sub nicio formă nu pot fi acceptate minciunile gogonate ale servitorului lui Vladimir Plahotniuc (n.r- om de afaceri din Republica Moldova și fost prim-vicepreședinte al Parlamentului), pe numele lui Anatol Șalaru, care era ministrul apărării în Guvernul Plahotniuc.

Acesta a putut să mintă într-un mod ordinar că, vezi, Doamne!, Simion ar fi fost agent rus. Nu cred sub nicio formă gogomănia asta. Cred că George e un om onest și iubitor al țării lui.

Eu nu fac politică, dar am voie să am simpatii. Mi-am văzut de treaba mea, dar pot să votez pe cine consider și, sincer, Simion îmi e simpatic. Dacă românii au ales cu 40% ce mai poți spune? E un scor redutabil pentru George și rușinos cât încape pentru cei care conduc așa cum conduc România de atâția ani. Votul e vot și e în afara oricăror bănuieli legate de alte intervenții, așa cum ne-am obișnuit să facem.

Referitor la turul 2 nu pot să fac pronosticuri, dar sigur se vor aduna mulți în jurul lui, iar unii, tot la fel de mulți, împotriva lui. Contează doar ce votează oamenii! Momentan, Simion are 40%. Așa au ales oamenii. Să se adune lumea și să câștige ceilalți cu 60%!

Când o aud pe asta cu rușii… Nu vin rușii peste noi! Ei au altă treabă. Din UE și din NATO nu ne scoate nimeni! Simion nu are treabă cu rușii! E ancorat în relațiile cu Italia, SUA și alte țări occidentale. Nu e pro-rus! Nu ne îndreaptă cu nimic spre Rusia! Unii și-au făcut un crez din a afirma că cel care nu le place e neapărat pro-rus. E clar că drumul nostru nu poate fi altul decât Occident, NATO, SUA. Să lăsăm balivernele la o parte!”, a declarat Adrian Porumboiu pentru GSP.ro.

