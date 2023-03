Ministerul Sănătății, bun de plată în cazul demiterii fostului manager al Institutului de Psihiatrie „Socola”. Va primi salariile restante pe trei ani, dar spune că e interesat doar de despăgubirile morale

Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate fostului manager ieșean, care a argumentat că înainte să fie dat afară de ministrul sănătății câștigase un concurs pentru postul de manager. Se împlinise, de fapt, un an din ianuarie 2019, când Oprișanu fusese singurul candidat care a vrut funcția de conducere a Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași.

„Admite, în parte, cererea formulată de reclamantul Oprişanu Ovidiu-Gabriel în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Sănătății, în nume propriu și ca reprezentant al Ministerului Sănătății. Anulează Ordinul nr. R151/18.02.2020 privind încetarea Contractului de management nr. 167/15.01.2019 încheiat între reclamant în calitate de manager al Institutului de Psihiatrie «Socola» Iași și Ministerul Sănătății. Obligă pârâtul Ministerul Sănătății la plata către reclamant a diferențelor salariale dintre salariul efectiv încasat de acesta din momentul încetării contractului de management și salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze în funcția de manager al Institutului, actualizate cu indicele inflației, respectiv pentru perioada 18.02.2020 – 15.01.2023”, se precizează în hotărârea instanței.

Gabriel Oprișanu

Decizia Curții de Apel Cluj nu este definitivă.

Conform ultimelor declarații de avere publicate pe site-ul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași, managerul câștiga aproximativ 11.000 de lei lunar înainte de a fi demis. Fără a actualiza cu nivelul inflației, așa cum solicită instanța, Ministerul Sănătății ar trebui să îi plătească aproape 400.000 de lei. Suma va fi cu siguranță mai mare atunci când va fi raportată la inflație.

Managerul: „Singura sumă care mă interesează este cea legată de despăgubirile morale”

Contactat de Libertatea, fostul manager a spus că nu îl interesează decât faptul că a primit și o sumă de bani ca daune morale, mai exact 5.000 de lei. Asta arată, spune Gabriel Oprișanu, că i s-a făcut o nedreptate și că nu a fost doar o greșeală. Instanța a refuzat, totodată, să accepte cererea lui de a fi reintegrat în funcția de manager al Institutului de Psihiatrie „Socola”.

„Pentru mine, «Socola» este istorie, nu mă interesează să revin acolo. Am vrut să se facă dreptate și împreună cu avocata mea am obținut acest rezultat, pentru care îi mulțumesc. Singura sumă care mă interesează și sunt fericit că am obținut-o este cea legată de despăgubirile morale, pentru că asta arată că mi s-a făcut o nedreptate. Mă gândesc că în continuare politicul intervine în actul de management al unităților sanitare, ceea ce nu este un lucru foarte corect”, a declarat Gabriel Oprișanu pentru Libertatea.

La rândul lor, reprezentanții unității medicale au precizat că decizia nu îi afectează în vreun fel și că salariile nu provin din fondurile spitalului, ci de la Ministerul Sănătății.

Drumul spre demitere, presărat cu scandaluri și acuze de achiziții ilegale

Consiliul de Administrație al Institutului de Psihiatrie „Socola” i-a solicitat demisia managerului Gabriel Oprișanu în urma unei ședințe din data de 7 februarie 2020, când au fost analizate rapoartele de control realizate în urma vizitelor repetate ale Corpului de Control al ministrului sănătății pe parcursul anului 2019 la institut. Membrii CA au specificat în hotărârea emisă că foarte multe dintre măsurile despre care Gabriel Oprișanu ar fi spus că sunt îndeplinite sunt doar la stadiul de propuneri și precizări, nefiind implementate „măsurile dispuse prin rapoartele de control din 21.05.2015, 23.04.2019 și 14.11.2019 și aprobate de Ministerul Sănătății”.

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași

Managerul Gabriel Oprișanu a fost implicat în anii în care a condus institutul în mai multe controverse, despre care a scris și Libertatea. Acesta a fost acuzat că ar face promovări pe criterii subiective, că ar face angajări discreționare pe posturi. În plus, i s-a cerut în mod public demisia recent, de către trei dintre angajate, două asistente medicale principale, Ana Mirela Popeanu și Lola Vasilica Mitrică, alături de un referent de specialitate, Iulia Ionașcu.

În textul scrisorii se vorbește, punctual, de faptul că managerul Gabriel Oprișanu ar avea în permanență o atitudine vulgară, disprețuitoare și amenințătoare față de unii pacienți și de angajații care nu îi împărtășesc punctele de vedere și că ar fi distribuit fondurile institutului preferențial, în funcție de „fidelitatea” angajaților: cei care îi sunt loiali lucrează în pavilioane numite „de lux”, dotate cu aer condiționat și toate facilitățile moderne, în timp ce restul pavilioanelor au probleme inclusiv cu toaletele funcționale.

În ceea ce privește raportul Corpului de Control din ianuarie-februarie 2019, Libertatea a prezentat pe larg neregulile din cele 80 de pagini ale acestuia: angajări pe posturi inexistente, dosare incomplete, în unele cazuri neasumate, cabinet oftalmologic cu dotări moderne nefolosit din 2016, achiziții publice ilegale.

