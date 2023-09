O înregistrare video publicată de martori pe rețelele de socializare arată cum victima – un bărbat în vârstă de 36 de ani, Andonis Kargiotis – aleargă spre rampa de încărcare a feribotului Blue Horizon în momentul în care nava își eliberează ancorele și se pregătește să plece. El a încercat să treacă de doi membri ai echipajului, dar a fost împins de pe rampă, căzând în apă și înecându-se. Incidentul a avut loc marți, 5 septembrie.

Athens, Greece. Crew member pushes off passenger that came aboard late. Falls off the moving ramp, and drowns.



36 years old.



Rumor that his family was on ferry waiting. What a disaster. Blue horizon employees have a lot to explain.



Piraeus Port

pic.twitter.com/H6L7yxxL7o