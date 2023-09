Incidentul a avut loc marți seară, 5 septembrie, la feribotul Blue Horizon, care se îndrepta spre Heraklion, insula Creta.

Bărbatul care a murit se numea Andonis Kargiotis și avea 36 de ani. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, tânărul a fost surprins în timp ce aleargă spre rampa feribotului Blue Horizon, care era încă coborâtă.

Nava e pe cale să plece, iar bărbatul este văzut încercând de trei ori să urce la bord. Doi membri ai echipajului îl opresc însă, iar apoi unul dintre ei îl împinge. Bărbatul își pierde atunci echilibrul și cade în marea agitată de motoarele feribotului.

Din imagini reiese că echipajul nu face nimic pentru a-l ajuta, iar feribotul continuă să navigheze spre insula Creta.

