Cabana construită ilegal într-o unitate militară

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat rezultatele unor controale desfășurate în cadrul MApN, precizând că, în contextul în care urmează să fie gestionate sume importante de bani, este necesară „o igienizare serioasă”. Potrivit acestuia, o parte dintre controalele dispuse în ultimele săptămâni s-au încheiat, iar concluziile au evidențiat mai multe situații care au fost înaintate organelor competente sau au făcut obiectul unor măsuri administrative.

Miruță a semnalat existența unei cabane cu cinci camere și trei băi, construită fără autorizație de un privat într-o unitate militară din Stâna de Vale și oferită spre închiriere pe site-uri turistice.

Potrivit ministrului, firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, în baza unui contract cu scopuri limitate. În afara acestora, pe terenul unității a fost construită cabana turistică, fără autorizație. Măsurile dispuse au fost trimiterea celor vinovați la Parchetul Militar, rezilierea contractului de închiriere și eliberarea terenului.

Posturi de medici înființate „din pix” la Spitalul Militar Central

La Spitalul Militar Central București au fost identificate cinci posturi de medic înființate ilegal, care nu existau în organigramă. Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă.

Patru dintre cei cinci sunt medici militari, care, potrivit verificărilor, nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN. Situația este prezentată ca fiind distinctă de un caz cunoscut de la finalul anului trecut și nu s-a produs sub actuala conducere interimară.

Au fost dispuse sesizarea Direcția Națională Anticorupție și declanșarea cercetării disciplinare interne.

Nereguli la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială

La Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială a fost identificat cazul unui medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic, peste programul de bază, fără a se putea face dovada pontajului pentru aceste ore.

În acest caz au fost sesizat Parchetul Militar și declanșată o cercetare administrativă.

Lucrări recepționate fără îndeplinirea clauzelor contractuale

La Cazarma 957 Cincu a fost semnalată recepționarea unei lucrări în valoare de aproximativ un milion de lei fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale.

Au fost dispuse cercetare administrativă și măsuri pentru recuperarea prejudiciului.

Licitație pentru corturi analizată de DNA

Ministrul a menționat și o licitație pentru corturi de adăpost destinate Armatei Române, procedură analizată deja de DNA pentru introducerea unor condiții restrictive nejustificate.

Potrivit lui Miruță, corturile livrate și acceptate au prezentat deficiențe majore, iar valoarea totală a contractelor-cadru este de 44 milioane lei. Firma implicată apare în numeroase achiziții ale MApN.

Cazul este în atenția DNA.

Achiziții directe la Brigada 122 Logistică Muntenia

La Brigada 122 Logistică Muntenia, în decurs de doi ani, au fost realizate 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă. Au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”, achiziția s-a făcut de la aceeași firmă la prețul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanți.

Au fost dispuse sesizarea Parchetului Militar și declanșarea cercetării administrative.

Miruță: „Regulile nu sunt opționale”

În final, ministrul a transmis că Armata Română are mecanisme interne pentru identificarea și eliminarea unor astfel de situații și a subliniat că toleranța față de abateri a luat sfârșit.

„Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a conchis Radu Miruță.

La începutul lunii, ministrul Apărării anunța descoperirea unor nereguli grave la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare, în urma unui control operativ. Printre acestea se numără ocuparea ilegală a unor posturi, falsificarea rezultatelor la selecția candidaților și inventarea de activități fictive pentru obținerea de bani și creșterea pensiilor. Documentele au fost transmise către Direcția Națională Anticorupție (DNA), iar comandantul unității și-a pierdut mandatul.

