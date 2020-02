De Mihai Niculescu,

”Probabil că un milion de tineri care erau virgini într-ale lui Brâncuși vor afla acum de existența marelui sculptor”, a adăugat ministrul Gheorghiu, citându-l pe Lucian Mândruță, potrivit G4Media.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, ministerul Culturii a făcut noi precizări:

Declarațiile ministrului vin după ce afirmațiile Irinei Rimes, în conferința de presă în care a fost anunțată numirea sa, au stârnit controverse.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc. Se numește Poarta Sărutului, dar parcă nu înțelegeam de ce se numește așa”, a povestit Irina Rimes.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii prin care era criticată alegerea sa. Cântăreața a afirmat pe pagina sa de Facebook, unde are 193.000 de fani, că „după ce va trece febra, vom vorbi și noi despre lucruri relavante, cum ar fi evenimentul de pe 19 februarie la Muzeul Național de Artă”.

Scriitorul Cezar Paul Bădescu consideră că ministrul Culturii nu a făcut o alegere inspirată în persoana Irinei Rimes, care „are exact atâta minte cât îi trebuie pentru muzica ei pop”

Irina Rimes are exact atâta minte cât îi trebuie pentru muzica ei pop, nu e cazul să fie arătată cu degetul că e proastă… Publicată de Cezar Paul-Bădescu pe Joi, 13 februarie 2020

Totodată, europarlamentarul USR Clotilde Armand a reacționat printr-un mesaj, afirmând că „problema nu este despre cine a fost sau nu ales ambasador al Zilelor Brâncuși”, ci că ar fi trebuit să se facă mai multe lucruri, publicând o fotografie cu ruinele casei în care s-a născut Constantin Brâncuși.

Lucian Mândruță s-a situat de partea Irinei Rimes, cu argumentul exemplului personal.

Je suis Irina Rimes.Pentru ca nici eu nu sunt ceea ce reprezint. Publicată de Lucian Mindruta pe Vineri, 14 februarie 2020

De cealaltă parte, scriitorul și jurnalistul Andrei Crăciun a ironizat-o pe cântăreață.

Nu reprezentau(de Irina Rimes, ambasadorul zilei Brâncuşi)Operele lui m-au fascinat întotdeauna că nu reprezentaucum se numeau.#PoemeleInvoluntare Publicată de Andrei Crăciun pe Vineri, 14 februarie 2020

