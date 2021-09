Pe 22 decembrie, 1989, la ora 12:51, a fost prima transmisiune în direct a Televiziunii Române Libere. Actorul Ion Caramitru şi poetul Mircea Dinescu au fost primii care au luat cuvântul.

„Să-nceapă Mircea, că pe el îl cunoaște lumea! Mircea, te prezint și tu scrii, arăți, arăți că lucrezi la un apel!”, acestea au fost cuvintele lui Ion Caramitru, rostite în Studioul 4 al Televiziunii române, în 22 decembrie 1989. Cuvintele au devenit celebre ulterior, odată cu un film al lui Mihai Tatulici, „Revoluția română în direct”, numai că verbul „a arăta” a fost înlocuit de „a (se) face”: „Mircea, fă-te că lucrezi!” și au căpătat astfel un sens peiorativ.

Într-un interviu acordat Sandei Nicola, preluat de Digi24, Ion Caramitru a povestit cum s-au petrecut în realitate faptele:

Caramitru: ”S-a creat un fel de folclor. Am zis: Arată că lucrezi”

„S-a creat un fel de folclor pe tema asta, „Mircea, fă-te că lucrezi!”, și se folosește ca formulă în diferite luări de poziție, de atitudini, când cineva nu face ce trebuie. Și atunci îi spune: măcar fă-te că faci asta… E un fel de citat, numai că în condițiile de atunci, când cineva din platou ne-a spus că trebuie să mai așteptăm, că nu avem curent pentru emisie – ceea ce era o minciună, pentru că, de fapt, acele minute au fost folosite pentru a fi filmați prin camere la comanda unora din regie sau mai de sus – or în acele minute de restriște, uitându-mă în jur și necunoscând pe nimeni decât pe Mircea Dinescu, pe care îl întâlnisem în studio (…) și care avea un carnețel cu el, și-am spus cine va vorbi, ce va spune, tu ești om de condei, scrie ceva, să vedem ce spunem noi aici – noi ajunsesem acolo trandafiri, ca să zic așa. Când a început tevatura că începem emisia, a uitat carnețelul și îl știți ce temperament are și cum se manifestă, eu am luat carnetul și am spus arată că lucrezi, nu fă-te că lucrezi”, a explicat regretatul actor.

