Mircea Solcanu a dispărut de ani buni de pe micul ecran. El era prezentatorul emisiunii „Poveștiri adevărate”, de la Acasă TV. De când nu mai apare pe TV, acesta s-a retras la Constanța și de ceva vreme e student la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Acum se pregătește pentru susținerea lucrării de licență, dar are grijă și de mama lui, care e imobilizată la pat.

În emisiunea lui Cristi Brancu, fostul prezentator a intrat în direct prin apel video și a povestit cum au decurs ultimele luni pentru el. „În afară de studiile mele la Facultatea Ovidius, n-am făcut mare lucru. Îmi petrec viața mai mult acasă. În ultimii ani așa am ales. Nu e vorba de însingurare. Nu mă simt singur, ca să spun așa.

Mama mea este suferindă și trebuie să petrec mai mult timp aici împreună cu ea și acum și cu sora mea. Din noiembrie mi-am petrecut timpul 24 din 24 cu ea. Am învățat în timp cum se are grijă de un om care acum este imobilizat la pat. Mai schimb pamperși, mai spăl. Mai fac de mâncare. 3-4 ore merg și la repetiții la spectacolul de licență”, a declarat Mircea Solcanu la Prima TV, conform fanatik.ro.

Printre lacrimi, Mircea Solcanu și-a găsit puterea și curajul să dezvăluie că se confruntă iar cu mari probleme de sănătate. La 10 ani de la operația pe creier pe care a suferit-o în Viena, tumora la cap a revenit.

„Tumora s-a refăcut. Am dureri cumplite de cap uneori”, a adăugat Mircea Solcanu, vizibil afectat. Se știe că după operația pe care a avut în urmă cu 10 ani, fostul prezentator a rămas fără auz la urechea dreaptă. „Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a mărturisit acesta în luna februarie a acestui an.

Mircea Solcanu primește și o pensie după problemele de sănătate avute, care acum au revenit. „După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a «bătut» luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie. Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram «like a boss». Dar de la 760 de lei, cât primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine”, a spus Mircea Solcanu în luna ianuarie a acestui an.

