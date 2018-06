Fetesti, Calarasi – Consilierii PSD si Primarul

“Cine nu vine la miting ,ramane fara ajutorul social si automat “ii va parea rau”.”

Mirsani, Dolj – Primarul

“Obliga consilierii si angajatii din primarie, precum si mai multi asistati sociali sa vina la miting, deplasarea facandu-se cu masinile personale, combustibilul urmand sa fie decontat din banii primariei!”

Pitesti – Seful de sectie de la spitalul de Pediatrie Pitesti

“A amenintat cu concedierea asistentele daca nu participa la miting.”

Galati – Presedintele CJ Galati

“S-a cerut o situatie detaliata cu mijloace de transport disponibile care vor fi utilizate pe 09 iunie pentru transport persoane la Bucuresti.”

Hunedoara – Primarul PSD Dan Bobouțanu

“Un consilier local PSD a fost convocat de primarul PSD “cu japca” la protest.”

Rădăuți, Suceava – Personalul primăriei

“Contractantii primăriei sunt nevoiți să participe altfel vor avea întârzieri la plata serviciilor pe care le prestează “

Bucuresti – Conducerea PSD

“Aleşii locali şi parlamentarii SUNT puşi să îşi doneze indemnizaţiile pentru a transporta zeci de mii de oameni în Capitală. Stirea asta a fost ieri pe toate posturile, este sau nu este o presiune?”

Craiova – Organizatia Psd Dolj

“Mobilizarea s-a facut in institutii de invatamant.Este ilegal si abuziv.”

Buzău – Șeful companiei deconcentrate a RAM

“Angajații au fost obligați de șeful instituției Tăcea Constantin , spunându-le ca trebuie sa mergem pentru partid ‘ având in vedere ca sunt angajați politic doar rudele lor.”

Osica de sus – Olt – Persoana care a comis abuzul: Primarul

“Le-a spus tuturor consilierilor locali sa găsească fiecare câte 10 persoane pentru a merge la București sâmbătă. Vor sa strângă între 500-1000 pers…”

Diosti Dolj – Persoanele care au comis abuzul: Sefii DGASPC DOLJ

“De fiecare dată la alegeri obligă angajații de la centru de recuperate Diosti sa aduca oameni la vot.”

Comuna Tiganesti – Persoana care a comis abuzul: Primarul comunei Tiganesti

“Angajatii primariei sunt obligati sa isi ia membrii familiei si prieteni, cunostinte si sa mearga la miting. Cetatenilor li se promit diverse favoruri”

Zimnicea – Persoana care a comis abuzul: Însăși primarul orașului Zimnicea

“Victima îmi este rudă și este consilier juridic la primăria din Zimnicea. A fost amenințată că dacă nu participă la mitingul de sâmbătă va fi dată afara. A primit termeni limită până azi la 16 să ofere un răspuns. Dacă nu oferă un răspuns până la acea oră va fi considerată împotriva acestui miting și va fi dată afară. O parte din colegii ei vor participa, ea nu dorește, dar nu știe ce poate face.”

Dolj

“-Cate autobuze ai la firma?

-10

-Vezi ca toate merg sambata la Bucuresti…

-Nu se poate. Am curse regulate de facut Mai am si doua excursii cu copiii

-Nu ma intereseaza.

-Dar cine plateste?

-…,,

” Asa a decurs o discutie intre un sef din PSD si un operator de transport persoane din Dolj. Sambata , transportul public in Dolj va fi paralizat din cauza mitingului de la Bucuresti. Mai multe excursii organizate pentru copii au fost anulate sau amanate.

Sursa: https://web.facebook.com/grigore.cartianu”

Slobozia

“Profesor la un liceu tehnologic in Slobozia ; se strang elevi pentru a merge la mitingul de sambata. Elevilor li s-a spus ca nu este obligatoriu, dar ar fi bine sa stranga macar 10 persoane din clasa. Elevii stiu ca este vorba despre un miting. Dar atat. Pe langa meseria de profesor ce o practica, doamna detine si functia de consilier la CJI Ialomita, unde de 28 de ani PSD troneaza.”

Bucuresti

“Angajatii SC ARA MARAB CONSTRUCT SRL ce are contracte cu ADP sector 3 sunt fortati de patronul firmei Florin Mihaila sa mearga la miting.”

Odoreu – Satu Mare

“Toti asistatii sociali au fost adunati luni seara la primarie unde aproapiati ai primarului le-au zis ca se organizeaza o deplasare la Bucuresti. Cei care se duc la Bucuresti scapa de munca doua luni. Se ofera 3 mese pe zi si ceva bani de cheltuiala + promisiunea ca vor opri la un obiectiv turistic.”

Voluntari – Ilfov

“Persoana in cauza are o firma de instalatii care a prestat servicii pentru primarie dar nu a fost platita. I s-a spus cu subiect si predicat sa aduca la miting macar 10 oameni daca nu vrea sa i se plateasca facturile la “sfantu-asteapta”. Omul este speriat, nu stie ce sa faca, nu poate sa le ceara angajatilor sa mearga la miting dar se teme ca va avea mari dificultati cu primirea banilor.”

Ploiesti – Directiunea TCE Prahova

“Angajatilor TCE li s-a dat o lista pe care sa confirme prezenta la miting. Vor primi 50 lei 3 mici si o bere.”

Alexandria

“Angajatii Primariei Alexandria sunt obligati sa mearga la mitingul din Bucuresti impotriva vointei lor. Oamenii merg de frica, pentru a nu-si pierde locul de munca. Unii angajati ai primariei nici macar nu au habar de ce merg acolo. Initial li s-a spus ca vor merge sa protesteze pro familia traditionala. Dar iata ca scopul mitingului PSD a fost schimbat. Stop presiunii politice din institutiile publice ! Oamenii sunt pusi sa mearga cu masinile personale si nevoiti sa se grupeze, ca sa nu bata la ochi daca vin cu autocarele din Alexandria. Rusine PSD ! Rusine tuturor angajatilor din primarie vor merge la mitingul impotriva justitiei !”

Pitesti

“Buna ziua! Vreau sa va spun ca sâmbătă pe la ora 13.00 doua persoane care s-au recomandat membrii PSD au venit la poarta bunicii mele care se afla în satul Albesti (Pitești) si i au spus ca o sa urmeze pe 9 un miting de susținere a psd,iar dacă nu se va prezenta la acest miting Iohanis îi va tăia pensia. Cei doi indivizi i-au propus diverse chestii, de la transport pana la mici si bere, cu condiția ca ea sa nu vina singura, ci cu încă cel putin doua persoane. Prin aceasta întâmplare, consider ca acesti indivizi vor sa găsească oameni care nu nu au capacitatea deplină de exercițiu, de pildă prin în acest caz a amenințat-o pe bunica ca îi taie pensia dacă nu vine, este clar că Iohanis nu poate face asta pentru ca atribuțiile sale de serviciu sunt altele, însă anumite persoane care nu stiu asta sunt victimele celor de la PSD.”

Târgu Ocna – Comportament abuziv: Șefa centrului pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități

“Directivele au venit de la DGASPC Bc și vizează mai multi angajați ai direcției. Au fost făcute liste pe care au fost înscriși cel puțin 10-15 salariați ai fiecărei unități din subordine. Dacă cineva îndrăznește să sufle o vorbă despre aceste “obligații” este amenințat voalat cu pierderea locului de muncă.”

Tulcea

“Pe data de 3.06.2018 , in cartierul C5 din Tulcea un grup de baieti opreau lumea pe strada si isi prezentau oferta. S a intamplat sa o opreasca si pe matusa mea .Se prezentau , ca fiind din partea PSD si explicau faptul ca va avea loc un miting pentru PSD la Bucuresti . Citez ” stimata doamna, in urmatoarele saptamani va avea loc un miting PSD extraordinar la Bucuresti .Drumul este asigurat si se ofera si 3 mese in ziua respectiva”. Noi oferim 60 de lei, bani de urna . Este o ocazie superba de a va arata sustinerea pentru partidul nostru. ” Plus alte chestii marunte cum ar fi sa “lasati un numar de telefon “. Preciez faptul ca nu a intrebat cu cine tine, cu cine a votat etc. Pot spune ca i a aplicat o “eticheta”. Matusa mea este o doamna inteligenta si nu a raspuns domnului si a mers mai departe. Prin aceasta opurtunitate trag un semnal de alarma. Stati pe langa batrani ! Acolo “ataca”cel mai des!”

Dambovita, Aninoasa – Comportament abuziv: Primarul

“Sa mergem si noi la Bucuresti in numar cat mai mare ca sa putem face ceva pentru tara asta, hai va rog eu ca sa nu mai avem probleme” – spune primarul

Zatreni, jud Valcea – Comportament abuziv: Primarul

“Abuzeaza de varsta tatalui meu, tatal meu are 89 de ani.”

Ramnicu Valcea – Comportament abuziv: Mircia Gutau (Primar)

“Nu este chiar o presiune; ci o convocare in schimbul unor beneficii indirecte( participarea in sectiile de votare la alegeri, etc)”

Cetate, Dolj – Comportament abuziv: Primarul

“Pe scurt, trebuie să vină la miting toți angajații primăriei…”

Moreni-Dambovita – Comportament abuziv: Primarul Constantin Dinu

“Consilierii locali PSD au primit sarcina obligatorie de a aduce liste cu nume Prenume CNP număr de telefon ale persoanelor pentru miting.”

Focsani – Comportament abuziv: Marian Oprisan

“Ni s-a spus ca daca nu participam adio ajutor social. Ni s-a spus ca ne da o masa calda si 50 de lei”

Alexandria

“Angajatii de la Teldrum sunt obligati sa isi ia toata familia si sa vina la miting,daca un singur angajat nu este prezent cu toata familia,a doua zi este dat afara”

Vaslui – ISCTR

“Am auzit -nu pot verifica- ca proprietarii de autocare au fost convocati la inspectoratul de siguranta circulatiei rutiere si li s-a pus in vedere sa transporte persoane la mitingul PSD sub amenintarea unor controale dure si retragerii licentelor in caz ca nu se supun.”

Giurgiu – Comuna Floresti-Stoenesti

“Toti angajatii primariei sunt obligati, fara drept de apel, sa se prezinte la protest. In caz contrar, isi pot pierde locul de munca.”

Rasnov

“Tatal meu a fost contactat de un membru PSD, si rugat sa participe la miting, cu promisiunea ca dupa miting vor face si o excursie, un popas.”

Agigea – Comportament abuziv: Primar

“Toti angajatii primariei sunt amenintati cu pierderea locului de munca in caz de neprezentare.”

Focsani

“Se scot angajatii de la Protectia Copilului Vrancea .Directoarea institutiei este Daniela Nicolas si este sotia Primarului de la Odobesti care face parte din partidul PSD.”

Pe site au apărut deja zeci de relatări din Alexandria, Pitești, Tulcea, Tîrgu Ocna și alte localități, dar ele nu sunt semnate de cei care le-au postat. ”Noi postăm toate relatările așa cum sunt scrise și asumate de oameni. Nu le putem verifica, mai ales că 90% nu conțin date de contact”, a declarat pentru G4Media.ro Cătălin Teniță, co-fondatorul Geeks for Democracy.