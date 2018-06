Mitingul PSD din 9 iunie. A început numărătoarea inversă. Tot ce trebuie să ştii despre protestul „împotriva abuzurilor”

Sâmbătă, 9 iunie, între 20:00 şi 22:00, Piaţa Victoriei va fi ocupată. Nu de protestatarii #rezist, ci de manifestanţii pro-PSD.

Transportul şi parcarea pentru mitingul PSD din 9 iunie



Fiecare vine cu ce poate. Cam aşa s-ar rezuma afirmaţiile publice făcute de liderii PSD, referitoare la transportul manifestanţilor. Sunt puse la dispoziţie autocare, microbuze, ba chiar şi trenuri. Consiliul Judeţean Hunedoara a cerut Regionalei CFR Timişoara trenuri speciale pentru mitingul PSD din 9 iunie, pentru ruta Simeria-Bucureşti.

Şeful CJ Hunedoara, Mircea Bobora, a confirmat socilitarea, dar a refuzat să dea explicaţii privind demersul său.

Alţii vor veni cu maşinile personale, după cum au anunţat liderii PSD.

Autoturismele vor avea parcarea asigurată. Conducerea Parlamentului s-a asigurat că acest lucru va fi posibil, aşa că sunt puse la dispoziţie chiar parcările din curtea Casei Poporului. Opoziţia a criticat acest lucru pentru că, în mod normal, acele locuri sunt folosite de parlamentari şi invitaţii lor, dar doar în zilele cu activitate în Legislativ.

Marketing pentru protest

Şi pentru că îşi doresc să vină cât mai mulţi oameni la miting, PSD a făcut şi un clip de promovare a manifestaţiei. Cu alte cuvinte, îndeamnă la proteste în stradă.

“Au făcut din justiţie un instrument politic şi noi i-am lăsat. Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat. Au tăiat pensii şi salarii şi noi nam spus nimic! Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut! Am tăcut destul. Acum vom vorbi şi noi! Dacă îţi pasă, ieşi în stradă”, acesta este mesajul transmis de social-democraţi, pe reţelele de socializare.

În acest videoclip, este introdusă şi declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis prin care îi cere demisia premierului Viorica Dăncilă, dar şi Traian Băsescu, din momentul în care a anunţat tăierea salariilor, în calitate de preşedinte. Videocliplul a fost deja distribuit de mai multe organizaţii PSD.

Line-up la mitingul PSD din 9 iunie



Liviu Dragnea va fi în prim plan la mitingul PSD din 9 iunie. Alături de el, numărul doi din partid şi premierul României, Viorica Dăncilă. Chiar dacă nu a avut foarte multe cuvinte de spus despre mitingul PSD, Dăncilă a promis că va fi prezentă, având în vedere că este preşedintele executiv al partidului. Liviu Dragnea a vut şi un mesaj pentru critici.

”Ce vreau să transmit tuturor celor care se agită și care văd că sunt foarte nervoși: nu ne speriați și nu renunțăm la miting. Ba dimpotrivă, continuați așa pentru că o să vină și mai mulți și mai implicați, și mai motivați. Nimeni nu este forțat de PSD să vină la miting. Toți cei care au tăcut până acum și care au suferit destul și n-au avut nicio reacție când s-au tăiat pensiile, când au fost ascultate telefoanele, când au văzut abuzuri peste abuzuri, au posibilitatea să vină sâmbătă seara la miting și să se exprie liber”, a declarat Liviu Dragnea.

Pe lângă social-democraţi, la miting vor participa şi partenerii coaliţiei din ALDE. Preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat că ALDE va aduce aproximativ 20.000 de oameni la Bucureşti pentru a protesta împotriva abuzurilor.

Cei din judeţele apropiate Capitalei au o normă mai ridicată.

”Cele până în 250 de kilometri vor avea o normă mai mare, cele între 250-500 de kilometri o normă ceva mai mică şi cele peste 500 de kilometri vor aduce, probabil, un număr redus, la nivel de 100 de persoane. Bucureştiul şi Ilfovul au obligaţii mult mai mari, care se cifrează în jurul cifrei de 4.000. Per total, scontăm aproximativ 20.000 de persoane să vină”, a anunţat Călin Popescu Tăriceanu.

Reguli la protest

Social-democraţii au primit şi indicaţii pentru protestul de sâmbătă, 9 iunie. În primul rând, există un cod vestimentar. În partea de sus, manifestanţii trebuie să poarte doar tricouri, cămăşi, bluze sau pulovere albe.

Apoi, când vine vorba de organizarea la faţa locului, la fiecare grup de zece oameni, câte un tricolor la fiecare 50 de oameni, câte o pancartă cu numele judeţului pe care îl reprezintă. Coordonarea merge până la capăt. Aceleaşi indicaţii de la centru arată că fiecare grup de 50 de protestatari va fi condus de un şef de grupă, iar peste 100 – un şef de detaşament.

Liderii PSD deja au anunţat că vor respecta regulile, cel puţin cea vestimentară. Iar albul a fost ales pentru că «e vară» şi este «seară» .

Mitingul PSD din 9 iunie, criticat

Unul dintre cei mai vehemenţi critici ai mitingului PSD din 9 iunie a fost chiar preşedintele României. Acuzat în trecut că incită la proteste, Klaus Iohannis le-a transmis social-democraţilor că au ”o abordare caraghioasă şi pur populistă”.

“Mitingurile sunt o formă de protest şi protestul se asociază în mod normal, într-o democraţie, cu opoziţia sau cu societatea civilă nemulţumită de guvernare. În nicio societate normală mitingul de protest nu se asociază cu cei de la putere. Cei de la putere au Guvernul, au Parlamentul, au toate instrumentele pentru a rezolva problemele ţării. Ultima metodă este cea a protestului. Mi se pare o abordare caraghioasă şi pur populistă”, a declarat Iohannis, marţi, la Palatul Cotroceni.

Si societatea civilă a criticat mitingul PSD din 9 iunie. Mai mult, protestatarii #rezist au anunţat contramanifestaţii, tot în Piaţa Victoriei.

Trafic intens de proteste

Dimineaţa de sâmbătă, 9 iunie, începe cu o manifestaţie pentru pasajul de la Domneşti. Nemulțumiți de tergiversarea lucrărilor pentru lărgirea Prelungirii Ghencea și a Pasajului Domnești, locuitorii zonei organizează cel de-al zecelea protest din ultimii 5 ani și solicită schimbarea denumirii străzii în ,,Bulevardul Primar Gabriela Firea’’.

Protestul va începe în zona Ansamblului Rezidențial Primăvara (Prel. Ghencea nr. 100, sector 6), cu deplasare pe carosabil până la centura capitalei și retur până la Cartierul Latin (Prel. Ghencea 45, Bragadiru).

Tot sâmbătă, 9 iunie, este organizat şi Marşul Bucharest Pride 2018. Astfel, de la ora 17 :30 la 20 :30, cei care susţin şi luptă pentru drepturile minorităţilor sexuale se vor aduna pe Calea Victoriei, de unde vor porni, în marş, spre Universitate.

Există şi aici un cod vestimentar, însă nu atât de strict ca în cazul mitingului PSD. Organizatorii Marşului Bucharest Pride 2018 le recomandă participanţilor cât mai multe culori, mai ales că emblema LGBT este steagul curcubeu.

Şi susţinători ai Coaliţiei pentru Familie ar urma să iasă în stradă sâmbătă, 9 iunie.

