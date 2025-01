Tudor Mușat, cel care prezenta o emisiune în prime-time, a fost înlocuit recent la postul B1 TV cu Laura Chiriac. Iar aceasta din urmă a apărut deja pe post pentru prima dată în acest an în prime-time pe 12 ianuarie.

Se vorbește de mult timp despre schimbare

„Piața se schimbă, obiceiurile de consum TV se modifică, la rândul lor. Trebuie să ne adaptăm şi noi, ca televiziune de știri, acestei situații de fapt. Avem toată încrederea că şi realizatorii vor înțelege aceste lucruri. Vom analiza împreună ce tipuri de formate şi proiecte s-ar putea concretiza în continuare cu Tudor Muşat în calitate de realizator”, a spus Sorin Oancea, acționar al B1 TV, pentru Pagina de Media.

Din câte se pare, discuții despre aceste schimbări au loc de mai multe săptămâni, iar acum ele au fost puse în practică pe post.

„Abordarea diferită de cea jurnalistică de până acum, direcția pe care şi-o propune postul pentru această emisiune de prime-time, discursul si tonul pe care și le dorește, diferite și ele de valorile promovate până acum, nu sunt elemente cu care să rezonez profesional și personal.

Invocarea nevoii de audiență mai mare nu ar trebui să justifice, în opinia mea, recurgerea la modelul celor două televiziuni de pe piață care practică un anume tip de discurs. Discutăm de câteva săptămâni despre acest plan căruia nu am dorit să-i dau curs și înțeleg că s-a găsit totuși persoana care să joace acest rol.

Eu aleg să rămân dedicat jurnalismului și singura formă de «activism» pe care sunt de acord să o practic este doar în favoarea acestei meserii. În acest moment nu mă interesează niciun alt proiect cu B1 TV. Săptămâna aceasta reiau emisiunile «Piața Victoriei» la Europa FM și voi continua podcasturile săptămânale «This is the story» și «This is the political story»”, a spus Tudor Mușat pentru sursa citată.

