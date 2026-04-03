„Creșterile la motorină au fost duble ca impact de cele de la benzină”, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Europa FM, argumentând astfel de ce Executivul pe care îl conduce nu a intervenit încă și cu măsuri la prețul benzinei.

Ilie Bolojan a detaliat că peste 75% din consumul de combustibili al României este reprezentat de motorină, utilizată în principal pentru transportul de călători, mărfuri și alte activități economice esențiale. În schimb, consumul de benzină reprezintă puțin peste 20%.

„Importăm direct motorină din exterior. (…) Prețul țițeiului a crescut cu 50-60%, prețul motorinei cu 70% și noi, pentru a avea un efect în piața românească, atât ca număr, dar și pentru a susține economia, am decis că această reducere se va aplica, într-o primă etapă, doar la motorină”, a explicat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, rafinăriile din România produc atât motorină, cât și benzină, însă surplusul de benzină este exportat, în timp ce motorina rămâne prioritară pentru piața internă.

„Benzina o exportăm și rămâne pentru piața românească componenta de motorină”, a adăugat oficialul.

Întrebat dacă șoferii români cu mașini pe benzină s-ar putea simți discriminați, Bolojan a admis: „Este posibil să simtă acest lucru, dar în termeni reali creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină”.

De asemenea, premierul a anunțat că prețul motorinei ar putea scădea săptămâna viitoare cu încă 30 de bani, ajungând aproape de pragul de 10 lei pe litru.

„Dar, gândiți-vă, când imporți motorină la 10,8 lei e foarte greu să o vinzi pe piața românească la o valoare mai mică și se face un mix de prețuri, în așa fel încât prețurile să fie la 10,3 -10,4 lei, ceea ce de săptămâna viitoare ar trebui să scadă cu încă 30 de bani și să se apropie de 10 lei”, a adăugat Ilie Bolojan.

Decizia guvernului de a reduce prețul motorinei vine pe fondul creșterii semnificative a prețurilor internaționale ale carburanților, în special al motorinei, utilizată extensiv în sectoarele strategice ale economiei.

Guvernul a anunţat joi, 2 aprilie 2026, măsurile găsite pentru combaterea crizei carburanţilor: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi.

Decizia va fi implementată printr-o ordonanţă de urgenţă, ce urmează să fie adoptată într-o şedinţă extraordinară a Executivului, cel mai probabil vineri, conform unui comunicat de presă.