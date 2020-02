De Mihai Niculescu,

Narcis Hogea a publicat un mesaj emoționant pe Facebook, la patru ani și trei luni de când Alexandru a ajuns „în Rai”.

„Salut, Alexandru

Cum este Raiul astăzi?

Mâine sunt 4 ani și 3 luni de când ai plecat la îngeri. Dimineață vom merge la biserică, la cimitir, iar seara, după pomenire, vom participa la avampremiera filmului “colectiv” de la Brașov. A început distribuirea filmului în România. Duminică vom fi prezenți la Avanpremiera de la Sinaia iar luni vom participa la premiera filmului de la București.

Aseară citeam o declarație a lui Raed Arafat în care spunea despre Colectiv: “Faptul că o să vreau să văd filmul și ce se spune acolo este clar că o să vreau să-l văd.” Mă gândesc să-l invit duminică la avanpremiera de la Sinaia a filmului oferindu-i locul meu în sală, între Mihaela și Teodora. La final poate le spune fetelor impresiile lui despre film și le răspunde întrebărilor ce ne macină de peste patru ani” a scris tatăl lui Alex.

Narcis Hogea a povestit că a încercat să stea de vorbă cu Raed Arafat pentru a afla cum a fost posibil să se întâmple o tragedie de o asemenea amploare, dar nu a fost lăsat să intre în sala unde avea loc dialogul pentru că nu era agreat de secretarul de stat.

Recomandări Cine este românul de 23 de ani ucis în atentatul de la Hanau. Vili se stabilise de cinci ani în Germania

„Mai spune Raed Arafat în acea declarație: „Am avut un dialog deschis cu o parte a familiilor victimelor, am avut o discuție chiar o perioadă scurtă la ASE. Am avut cu cine a dorit și cu cine am putut. Discuțiile au fost de ore, nu de o jumătate de oră, am stat și am vorbit.” Dadule, știi foarte bine de câte ori am încercat să stau de vorba cu el. Am vrut să merg la întâlnirea de la ASE, la emisiunea de la TVR din 30.10.2018 și la multe altele dar, de fiecare dată mi s-a transmis că nu pot fi invitat deoarece Raed Arafat vrea să vadă lista invitaților și , dacă vede numele meu, nu va participa.

Sper ca până la urmă să ne întâlnim, chiar dacă se va întâmpla doar în instanță, și să-l privesc în ochi când ne va răspunde întrebărilor noastre.

Ne este tare dor de tine!

Te iubim!

Cu dragoste și dor,

Tata”

Citeşte şi:

Călin Popescu Tăriceanu, la interviurile Libertatea: „Drumul pentru anticipate s-a îngustat destul de mult”

Doliu în comuna Singureni, de unde era românul ucis în atacul din Germania. Rudele acestuia, în stare de șoc

”Mă voi gândi cu recunoștință la aceste doamne curajoase”, a spus alpinistul Horia Colibășanu, după vizionarea Colectiv de la Timișoara. Azi, filmul va fi proiectat la Craiova

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2020. Balanțele se confruntă cu probleme în familie