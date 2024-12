Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, sustine un discurs in timpul dezbaterilor politice solicitate de grupul parlamentar al USR, avand ca tema „Criza de sanatate publica declansata de epidemia cu noul Coronavirus”, in plenul Camerei Deputatilor, in cadrul Orei Guvernului , la Palatul Parlamentului din Bucuresti, luni, 11 mai 2020. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta