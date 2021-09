Marți, în Unitatea de Primire a Urgențelor a spitalului erau 22 de pacienți confirmați pozitiv cu COVID. Opt dintre aceștia erau în stare gravă și așteptau să se elibereze un loc la Terapie Intensivă.

„Opt pacienți ATI sunt îngrijiți aici, fiindcă toate resursele de ATI sunt ocupate la toate spitalele COVID și suport-COVID. Iașiul face eforturi deosebite pentru că numărul de pacienți este foarte mare și cazurile grave sunt un procent important. O parte dintre pacienți sunt intubați, în stare gravă. Au afectare a plămânilor de peste 60%, au un prognostic rezervat, facem eforturi să îi tratăm, să îi ținem în viață”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Aceasta a făcut un apel public către cetățenii din județul Iași să sune întâi la medicul de familie când se simt rău și să lase liber sistemul de intervenție 112 pentru urgențele adevărate. Totodată, îi invită ca voluntari la UPU pe toți medicii care s-au declarat public a fi împotriva vaccinării.

Nu este o soluție prezentarea în UPU dacă un pacient nu e în stare gravă. E nevoie de mască, vaccin și distanțare dacă oamenii vor sa trăiască și sa respire normal. Sper ca doctorii care au pledat împotriva vaccinului și a purtării măștii să vină să ne ajute în mod voluntar să explicăm pacienților și familiilor lor de ce se simt așa de rău. Prof.dr. Diana Cimpoeșu:

Conform ultimei raportări a DSP Iași, nu mai exista niciun pat liber la ATI. Directorul DSP, Vasile Cepoi, a declarat pentru Libertatea că numărul de cazuri este atât de mare, încât s-ar putea să se treacă la soluții radicale, precum cele luate anul trecut în Italia.

„Mă tem să nu ajungem să îi ținem pe hol. Mă uit și acum pe stradă că toți sunt fără mască, nici măcar sub barbă nu o mai țin ca să zici că o pun când intră undeva, în mijloacele de transport la fel, dorința de chef și petrecere e nestăvilită și la sfârșit. Noi am ajuns să fim la maximumul capacității de tratament și în ATI și în secțiile COVID, egal cu nivelul de vârf al valului trei, ca la sfârșitul lui martie-începutul lui aprilie. Nici la jumătatea pantei din acest val nu am ajuns și suntem plini. Situația este dramatică”, a spus Vasile Cepoi.

În ultimele 24 de ore, în județul Iași s-au înregistrat 396 de cazuri noi de COVID-19, incidența la nivelul județului este de 2,76 la mie, în timp ce municipiul Iași intră mâine în scenariul roșu, cu o incidență de 3,65 la mie.

