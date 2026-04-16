PSD își retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan

Surse din interiorul PSD au dezvăluit că premierului Ilie Bolojan i s-a dat un ultimatum de 72 de ore pentru a-și anunța demisia. Dacă acesta refuză, PSD intenționează să ia măsuri drastice, inclusiv retragerea miniștrilor săi din Guvern.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarcem”, a declarat un lider PSD.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că o eventuală retragere oficială a partidului din coaliția de guvernare va declanșa o renegociere a tuturor funcțiilor stabilite prin protocolul de coaliție.

„Orice protocol care are la bază alianțe între patru partide politice a însemnat funcție de prim-ministru și toate celelalte funcții. Renunțarea la acest protocol duce, evident, la renegociere”, a subliniat Grindeanu.

Nicușor Dan vrea să fie mediator și nu susține niciun partid

Întrebat dacă se poziționează de partea premierului Bolojan sau a liderului PSD Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a insistat asupra neutralității sale.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta, dar, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău. Totuși, trebuie să avem un dialog între noi”, a declarat Nicușor Dan pentru EuropaFM.

Președintele a subliniat că soluția ideală ar fi păstrarea coaliției actuale, eventual cu un nou prim-ministru, dar a recunoscut că nu deține atribuții constituționale pentru a interveni direct în acest moment: „Ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din coaliție și nu de mine”.

În ceea ce privește acuzațiile conform cărora PSD încalcă protocolul coaliției, Nicușor Dan a fost de acord că „PSD-ul, în momentul ăsta, încalcă acordul semnat vara trecută, prin care Ilie Bolojan era desemnat premier până la rotativa guvernamentală din aprilie 2027”. Totuși, președintele a evitat să condamne în mod direct inițiativa PSD de a organiza un referendum intern, afirmând că „este o expresie democratică a nemulțumirii lor față de premier”.

Referitor la posibilele scenarii pentru viitor, șeful statului a admis că un guvern minoritar este o posibilitate reală, dar a subliniat dificultățile pe care acesta le-ar întâmpina.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a declarat că va interveni doar atunci când va avea un atribut constituțional clar, adăugând că „la momentul potrivit, voi veni cu o soluție echilibrată”.

