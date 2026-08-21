Nicușor Dan va participa la lucrările Adunării Generale a ONU în septembrie, iar intervenția națională a președintelui României este programată pentru miercuri, 23 septembrie 2026.

Tema centrală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU este „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” („Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all”).

În discursul său, președintele României va pune accent pe implicarea țării noastre în procesul de reformare a Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit informațiilor transmise despre participarea președintelui la reuniunea de la New York, Nicușor Dan va sublinia „eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației”.

Totodată, șeful statului va evidenția contribuția României „la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme”.

Pe lângă participarea la lucrările Adunării Generale a ONU, președintele României va lua parte la mai multe evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt.

Nicușor Dan va avea și reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern.

Unul dintre obiectivele acestor întâlniri va fi susținerea candidaturii României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Dacian Cioloș este susținut de România pentru funcția de secretar general al OIF.

Agenda exactă a președintelui nu este încă definitivă.

„Detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public mai aproape de data acestui eveniment.”, a transmis Administrația Prezidențială.

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