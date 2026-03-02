Ce este baza de la Deveselu și care este rolul ei în sistemul de apărare NATO

Baza militară de la Deveselu, situată în județul Olt, este una dintre cele mai importante instalații strategice din România. Aici funcționează sistemul american de apărare antirachetă Aegis Ashore, parte a scutului antirachetă al NATO din Europa.

Aegis Ashore este versiunea terestră a sistemului naval Aegis, utilizat de Marina Statelor Unite. La Deveselu sunt amplasați interceptori de tip SM-3, concepuți pentru a distruge rachete balistice în afara atmosferei, înainte ca acestea să atingă teritoriul protejat.

Sistemul nu este destinat atacului, ci are un rol strict defensiv. Obiectivul său este protejarea statelor membre NATO împotriva unor eventuale amenințări cu rachete balistice provenite din afara spațiului euro-atlantic.

Instalația de la Deveselu a devenit operațională în anul 2016, în cadrul fazei a doua a programului european de apărare antirachetă al SUA (European Phased Adaptive Approach). Baza funcționează în cooperare româno-americană și este integrată în arhitectura de apărare a NATO.

Deși se află pe teritoriul României, sistemul este operat de personal militar american, iar securitatea perimetrului este asigurată în colaborare cu autoritățile române.

Poziționarea geografică a României oferă un avantaj strategic pentru monitorizarea și interceptarea potențialelor rachete lansate din regiuni instabile. Prin găzduirea sistemului Aegis Ashore, România contribuie direct la securitatea colectivă a Alianței Nord-Atlantice.

Baza de la Deveselu este adesea menționată în contextul tensiunilor internaționale, fiind considerată un element esențial al infrastructurii de apărare din Europa de Est.

Ce înseamnă codul de alertă „Bravo”

Nivelul de alertă „Bravo” face parte dintr-un sistem standardizat de măsuri de securitate utilizat de forțele armate ale Statelor Unite, cunoscut sub denumirea de FPCON (Force Protection Condition). Acest sistem stabilește gradul de vigilență și măsurile de protecție aplicate într-o bază militară, în funcție de nivelul de risc, conform Army.mil.

Codul „Bravo” este activat atunci când există o amenințare teroristă previzibilă sau o creștere a tensiunilor care ar putea genera riscuri pentru personal și infrastructură. Nu înseamnă că un atac este iminent, dar indică faptul că autoritățile consideră că există motive serioase pentru sporirea măsurilor de securitate.

Ce presupune concret nivelul „Bravo”

La acest nivel pot fi introduse:

controale suplimentare la accesul în bază

verificări sporite ale vehiculelor și persoanelor

restricții temporare de circulație în anumite zone

creșterea prezenței forțelor de pază

Scopul principal este prevenția și reducerea vulnerabilităților, nu transmiterea unui semnal de panică. Nivelurile FPCON sunt ajustate în funcție de evoluția situației de securitate și pot fi ridicate sau coborâte rapid, în funcție de evaluările autorităților militare.

Bazele militare americane din Orientul Mijlociu, dar și din Germania, în alertă maximă

Bazele militare americane din Orientul Mijlociu, dar și din numeroase alte țări, au fost plasate în stare de alertă maximă după ce instalațiile SUA din Irak, Kuweit, Qatar, EAU și Bahrain au fost vizate de atacuri iraniene coordonate cu rachete.

Unitățile vizate, inclusiv garnizoana armatei americane din Stuttgart (Germania) — sediul Comandamentului European al SUA (EUCOM) — au ridicat duminică nivelul de alertă la „Charlie”, al doilea cel mai înalt prag de securitate, conform declarațiilor oficiale. Potrivit publicației Stars and Stripes, măsura vizează și bazele Rheinland-Pfalz și Ramstein, dar se aplică inclusiv facilităților militare americane din România și Bulgaria.

Conform reglementărilor armatei americane, nivelul Charlie se activează atunci când are loc un incident sau când informațiile indică probabilitatea unei acțiuni teroriste îndreptate împotriva personalului și instalațiilor.

Ce înseamnă nivelurile de alertă FPCON: de la „Normal” la „Delta”

Sistemul FPCON (Force Protection Condition) este utilizat de forțele armate ale Statelor Unite pentru a stabili nivelul măsurilor de securitate în bazele și instalațiile militare. Acesta funcționează pe mai multe trepte, în funcție de gradul de risc sau de amenințare teroristă, iar nivelurile pot fi ajustate rapid, în funcție de evoluția situației de securitate.

Nivelul „Normal”

Acesta este nivelul standard de funcționare. Se aplică atunci când există o posibilă amenințare globală generală de activitate teroristă, dar nu există indicii concrete privind o țintă specifică.

Nivelul „Alfa”

Se activează atunci când există o amenințare generală crescută de posibilă activitate teroristă împotriva personalului sau instalațiilor militare, însă natura și amploarea acesteia sunt imprevizibile.

Nivelul „Bravo”

Acest nivel indică o amenințare crescută sau mai previzibilă de activitate teroristă. Măsurile de securitate devin mai stricte, pot fi intensificate controalele la acces, iar personalul este pus în stare de alertă sporită.

Nivelul „Charlie”

Se aplică atunci când a avut loc un incident sau au fost primite informații credibile care indică probabilitatea unei acțiuni teroriste ori a unei vizări directe a personalului sau instalațiilor. La acest nivel, este necesară verificarea integrală a actelor de identitate și pot fi introduse restricții suplimentare de acces și circulație.

Nivelul „Delta”

Este cel mai ridicat nivel de alertă și se aplică în zona imediată unde a avut loc un atac terorist sau atunci când există informații clare că o acțiune teroristă este iminentă împotriva unei locații sau persoane specifice. Se impun cele mai stricte măsuri de securitate, inclusiv verificări complete de identitate și limitarea drastică a accesului.







