Video: Monitorul de Botoșani

Probleme grave în azilul din Botoșani

Inspectorii au găsit 72 de persoane într-un centru licențiat pentru maxim 25. Condițiile erau deplorabile, cu dormitoare supraaglomerate și beneficiari neglijați medical.

„O beneficiară are nişte răni îngrozitoare la faţă, la ochi. Nu am sesizat exact dacă mai are ochii sau nu”, a declarat un inspector, conform sursei citate.

Pe lângă supraaglomerare, inspectorii au identificat și alte nereguli alarmante:

Blocul alimentar închis de ANPC

Alimente și medicamente expirate

Beneficiari cu răni netratate

Supraveghere video permanentă în dormitoare

„Am găsit foarte, foarte multe medicamente expirate. Sute de cutii. Sunt şi medicamente neuroleptice”. a declarat Monica Dumitrescu, inspector al Consiliului de Monitorizare, potrivit Observator News.

Personalul medical părea nepregătit să gestioneze situația. Asistenta, în vârstă de doar 21-22 de ani și angajată recent, era nepoata administratorului.

Nereguli administrative și financiare descoperite

Inspectorii au descoperit și posibile abuzuri financiare. S-au găsit contracte de vânzare-cumpărare între administrator și un beneficiar al centrului.

Cazul amintește de scandalul din 2023 din Ilfov, unde procurorii DIICOT au descoperit abuzuri grave în trei azile: beneficiari ținuți în condiții insalubre, înfometați și bătuți.

Recomandări George Simion recunoaște că nu a vrut niciodată să ofere case la 35.000 de euro: „Au fost o formă de marketing, de promovare”

Reacția conducerii azilului

În ciuda acuzațiilor grave, conducerea azilului a refuzat să ofere explicații. Reprezentanții centrului nu au răspuns la interfon și au închis telefonul când au fost contactați.

Autoritățile competente vor trebui să investigheze în detaliu acest caz și să ia măsurile necesare pentru protejarea persoanelor vulnerabile din acest centru.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Imobiliare.ro 5 Știri Imobiliare.ro: Cum au evoluat prețurile apartamentelor în pragul alegerilor și ce localitate a ajuns în vizorul bucureștenilor care s-au săturat de poluare

Urmărește-ne pe Google News