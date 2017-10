O bucureșteancă are un vehicul inedit, care atrage privirile tuturor celor care o văd pe stradă. Andreea Dragne se plimbă cu triciclul prin oraș. Femeia este tare mândră de cadoul pe care i l-a făcut soțul ei.

Andreea este mama a doi copii și soția unui mecanic auto foarte pasionat de ceea ce face. Soțul ei, Daniel, are grijă să le facă o serie de surprize copiilor și soției lui și creează în garajul său tot felul de ”jucării” pentru ei. Ultima jucărie pe care a creat-o pentru soția sa este un triciclu. Unul cum sigur nu mai există: pe un cadru de motocicletă are roți de Mercedes și un scaun de la un tramvai RATB. Chiar dacă este mai greu de condus, Andreea nu se dă bătută și e tare mândră de jucăria ei

Are ținute făcute cu piese din garajul soțului ei

Când termină serviciul, soțul Andreei stă în garaj și modifică mașini, Daniel fiind pasionat de airsoft. Are câteva realizate ca-n filme. Cu o mașină făcută după modelul celei din fimul Death Race – Cursa Mortală, Daniel Dragne a participat la Salonul Auto Moto București. Andreea i-a făcut pe plac soțului și a purtat atunci o ținută care a atras toate privirile celor din jur. “Ținuta a fost ideea mea. Am jambiere, fustiță și bolero din blăniță. Pantalonii i-am cumpărat de pe internet, la fel și corsetul, iar accesoriile sunt făcute din piese din garajul soțului meu. Pe cap am purtat câteva furtunuri, iar ochelarii au fost făcuți de soțul meu și vopsiți tot de el”, spune Andreea Dragne. Femeia a intrat în jocul soțului ei, căruia îi place să sudeze (și a ajuns să transforme mașinile în așa fel că par de nerecunoscut) și participă alături de el la evenimente, susținându-l în tot ceea ce face.

CITEȘTE ȘI: