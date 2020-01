De Ana Hațeg,

Cristina a luat această decizie și și-a convins soțul să accepte ideea ei, după ce fiica lor a fost implicată într-un accident rutier și a scăpat fără să aibă sechele.

„Este un pact pe care l-am încheiat în urmă cu doi ani cu soţul meu, după accidentul fiicei mele. A acceptat mai greu la început, dar apoi s-a obişnuit să nu se mai bazeze pe banii mei. Soţul meu lucrează ca electrician la o carieră minieră. Lucrez de 20 de ani, iar soţul meu de peste 20 de ani şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem tot ce ne trebuie: maşină, o locuinţă şi am reuşit să renovăm locuinţa socrilor. Nu am calculat suma pe care am cheltuit-o în cei doi ani şi jumătate. În orice caz, toate salariile mele au fost folosite în acest mod“, a povestit Cristina Lia pentru Adevărul.

A ajutat în acest timp zeci de persoane, dar cazul care a impresionat-o cel mai mult a fost cel al unui tată care îşi creşte singur cei doi copii, după ce soţia l-a părăsit.

De asemenea, alături de prietena ei, Nicoleta Iftode, şi alţi voluntari au reuşit să schimbe radical viaţa unei familii cu şase copii, care trăieşte la marginea municipiului Târgu Jiu. Cele două femei au reuşit să modernizeze căsuţa, cu ajutorul voluntarilor.

GSP.RO Anamaria Prodan i-a înnebunit pe britanici cu ultima aparitie pe Instagram. Ce au scris jurnalistii din Anglia despre romanca

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2020. Berbecii au parte de o zi deosebit de agreabilă