De Ciprian Iana,

„Vorbim despre societatea Romprest care, cu o nonşalanţă ieşită din comun, refuză ostentativ să ridice aceste resturi care sunt resturi de la persoane necontaminate şi resturi care trebuie să aibă un circuit normal spre groapa de gunoi”, a afirmat viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Conform acestuia, Primăria Sectorului 1 și Primăria Generală a Capitalei au încercat să rezolve această problemă ”însă grupurile de interese din această companie vin şi invocă tot felul de prostii”.

„Am luat decizia împreună cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti să depunem o plângere penală pentru că aşa ceva nu este posibil, să laşi o săptămână în centrele de carantină gunoiul neridicat, că tu nu eşti în stare să-ţi faci datoria. Este inacceptabil în condiţiile în care noi vorbim de epidemie la nivelul municipiului Bucureşti!”, a afirmat, sâmbătă după-amiază, Aurelian Bădulescu.

Firma Rompresat a reacționat, trimițând un comunicat de presă în care susține că ”toate aceste afirmații ale Viceprimarului Capitalei, vin pe fondul unei vendete personale, urmare a anchetei penale ce a fost demarată la plângerea formulata de către Romprest, cu privire la colectarea de către firma din Adunații Copăceni, a deșeurilor din parcurile Capitalei, ăi îngroparea acestora în albia râului Argeș, de unde întreaga populație a Bucureștiului este alimentata cu apă potabilă, având concursul Companiei Municipale Parcuri si Grădini ce este în subordinea PMB.

Recomandări „Isterici și paranoici”. Jignirile unui director de spital din Cluj la adresa medicilor care vor echipament de protecție: „Acum vor să fie cosmonauți”

Firma de salubritate susține și faptul că ”a procedat la colectarea și transportul deșeurilor municipale de la anumite centre de carantină din Sectorul 1 București (compania noastra deținând înregistrari video în acest sens) pe baza de comanda scrisa, totodată, autoritățile asigurându-ne, în

scris, de faptul ca respectivele deșeuri nu sunt contaminate, și ca putem presta aceste servicii în condiții de siguranță și legalitate”.

În încheiere, Romprest ”ține să asigure Mass-Media și întreaga populație, de faptul ca va continua sa presteze activitatile autorizate in regim de continuitate, cu acelasi profesionalism de care a dat dovada pana acum, adoptand masuri conforme situatiei de criza in care ne aflam, in deplină legalitate și cu aceeași probitate profesională”.

