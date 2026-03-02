Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță”

„Prioritatea principală rămâne menținerea siguranței”

„Până la acest moment nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi. Pe de altă parte, recunoaştem nivelul crescut de anxietate şi de îngrijorare. Este justificat, situaţia în regiune escaladează şi continuăm coordonarea la nivelul autorităţilor din România, precum şi îmbunătăţirea coordonării cu agenţiile de voiaj şi operatorii de turism şi liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetăţenilor români asistenţa care le este necesară", a afirmat Oana Ţoiu.

Ministrul a subliniat importanţa monitorizării informaţiilor oficiale emise de autorităţile locale din ţările în care se află cetăţenii români.

„Menţinem recomandarea principală care este aceea de a urmări informaţiile oficiale şi ale autorităţilor din ţara în care se află în acest moment cetăţenii României, sigur cu excepţia cetăţenilor din Iran, care ţin întotdeauna legătura direct cu misiunea noastră, pentru că prioritatea principală rămâne menţinerea siguranţei cetăţenilor noştri”, a precizat Ţoiu.

Operațiuni de evacuare și sprijin consular

MAE, în colaborare cu Ministerul Transporturilor și Ministerul Economiei, a convocat astăzi două ședințe de urgență pentru coordonarea acțiunilor privind transportul și cazarea cetățenilor.

„Există un grup de cetățeni români care, prin sprijinul agențiilor de voiaj și al companiei TAROM, beneficiază de asistență consulară și sprijin pentru evacuare”, a explicat Țoiu.

Ea a menționat că două zboruri vor fi efectuate în cursul zilei și nopții pentru a transporta cetățenii în siguranță.

În plus, un canal de WhatsApp dedicat românilor din Orientul Mijlociu a fost lansat pentru a facilita accesul rapid la informații oficiale.

„Rugăm cetățenii români care nu se află în Orientul Mijlociu să nu acceseze această resursă, care este destinată exclusiv comunităților din regiune”, a subliniat Țoiu.

De asemenea, numărul operatorilor din call center-ul MAE a fost suplimentat, iar o echipă suplimentară se va deplasa în Oman pentru a sprijini tranzitul cetățenilor prin zonă.

Peste 14.000 de români sunt blocați în Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, unde sunt înregistrați 14.000 de cetățeni români, autoritățile recomandă rămânerea în locurile actuale de reședință până la noi informații. Peste 700 de atacuri aeriene au fost interceptate cu succes în Emirate, iar autoritățile locale colaborează cu partenerii europeni și transatlantici pentru a preveni alte incidente majore.

În Israel, sunt înregistrați 140 de cetățeni români în Ierusalim, 39 în Tel Aviv și alți 38 în grupuri de pelerini la Betleem. Patru cazuri medicale urgente sunt monitorizate, inclusiv un cetățean operat pentru atac de cord și unul cu insuficiență renală.

„Cazurile medicale și copiii rămân prioritățile noastre”, a afirmat Țoiu.

În acest sens, România a activat mecanismul european de intervenție civilă pentru situații de urgență. Acesta permite coordonarea cu alte state membre ale Uniunii Europene pentru utilizarea aeronavelor civile și militare în transportul cetățenilor.

„Prioritatea absolută rămâne evacuarea cetățenilor români, dar colaborăm și pentru cazurile urgente ale altor state membre”, a precizat reprezentantul MAE.

Măsuri suplimentare luate în cadrul MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu

Pentru cetățenii români blocați în alte regiuni, precum Indonezia, Cambodgia și Thailanda, MAE facilitează prelungirea vizelor și soluționarea problemelor legate de ședere. Cetățenii sunt încurajați să contacteze consulatele sau să se înregistreze pe consulat.ro pentru sprijin.

Autoritățile române continuă să colaboreze strâns cu agențiile de voiaj, liniile aeriene și structurile internaționale pentru a asigura siguranța și evacuarea cetățenilor.

„Prioritizarea siguranței și urmărirea canalelor oficiale de informații sunt esențiale în această etapă”, a subliniat Oana Țoiu.

