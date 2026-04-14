În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au discutat despre negocierile de la Islamabad şi despre perspectivele de redeschidere a strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru comerţul maritim internaţional. Ţoiu a subliniat că România resimte efectele crizei, în special prin creşterea preţurilor la energie şi dificultăţile privind accesul la fertilizatori.

„I-am mulţumit ministrului Ishaq Dar pentru eforturile de mediere ale Pakistanului. Alături de partenerii regionali, aceste demersuri au fost esenţiale pentru obţinerea acordului de încetare a focului şi pentru evitarea unei escaladări militare periculoase în regiune”, a declarat aceasta.

Ministrul a evidenţiat că situaţia rămâne fragilă, iar prioritar este ca Statele Unite şi Iran să continue discuţiile pentru restabilirea navigaţiei libere prin strâmtoarea Ormuz.

„Este esenţial ca traficul naval să fie reluat fără blocaje, aşa cum era înaintea conflictului. În coordonare cu partenerii noştri internaţionali, vom continua să îndemnăm la dezescaladare şi dialog”, a adăugat Ţoiu.

România colaborează cu partenerii europeni pentru soluţionarea crizei, fiind parte a coaliţiei iniţiate de Marea Britanie pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Ţoiu a reamintit că ţara noastră, susţinută de alte state, joacă un rol important ca viceguvernator în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

„Ştim cu toţii că nu sunt probleme care pot fi rezolvate direct de aici, dar putem contribui şi noi, la nivel diplomatic, la soluţii”, a declarat şefa diplomaţiei române.

Pe lângă subiectele internaţionale, cei doi miniştri au discutat şi despre întărirea relaţiilor bilaterale, în special prin creşterea schimburilor comerciale, care în prezent se ridică la aproximativ 150 de milioane de dolari.

„Semnarea, în martie în acest an, a memorandumului de înţelegere pentru colaborarea între Portul Constanţa şi Portul Karachi este un pas concret care semnalează prioritatea comună a ţărilor noastre pentru rute comerciale maritime care să contribuie la creşterea economiilor noastre”, a subliniat ministrul.

Oficialii au convenit să continue dialogul în cadrul unei întâlniri viitoare, pentru a consolida cooperarea bilaterală şi pentru a căuta soluţii comune în faţa provocărilor economice globale.

