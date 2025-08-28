Săptămâna de lucru de patru zile, răspândită în Olanda

Potrivit Financial Times, această țară are cea mai mare rată a muncii cu fracțiune de normă din OCDE, cu o medie de doar 32,1 ore lucrate săptămânal pentru persoanele între 20 și 64 de ani.

Bert Colijn, economist la banca olandeză ING, afirmă: „Săptămâna de lucru de patru zile a devenit foarte, foarte comună. Lucrez cinci zile și uneori sunt criticat pentru că lucrez cinci zile!”

Această tendință a început în anii ’80, când femeile olandeze au intrat pe piața muncii în roluri cu jumătate de normă. Sistemul de impozitare și beneficii a încurajat acest model, care s-a extins treptat și la bărbați, în special cei cu copii mici.

În ciuda programului de lucru redus, Olanda rămâne una dintre cele mai bogate economii din UE.

Acest lucru se datorează productivității ridicate pe oră și ratei mari de angajare: 82% dintre persoanele apte de muncă erau angajate la sfârșitul anului 2024, conform datelor OCDE citate de Financial Times.

Argumente pro și contra

Susținătorii săptămânii de lucru de patru zile argumentează că aceasta poate rezolva probleme precum epuizarea profesională, inegalitatea de gen și șomajul

Criticii, în schimb, se tem de o producție economică redusă și o competitivitate afectată a afacerilor.

Deși munca cu fracțiune de normă este populară, nu a dus la o egalitate deplină între sexe.

Femeile încă au rate mai mari de muncă cu timp parțial, ceea ce poate afecta progresul în carieră. Un raport OCDE din 2019 a arătat că doar 27% dintre managerii din Olanda erau femei.

Echilibrul muncă-viață personală

Lipsa forței de muncă afectează sectoare importante, precum educația. Acest lucru poate crea un cerc vicios, făcând dificilă angajarea părinților în programe de lucru mai lungi din cauza orarelor școlare imprevizibile.

Modelul olandez demonstrează că este posibil să organizezi munca în moduri diverse. Colijn subliniază: „Nu aș vrea să propun o societate distopică în care toată lumea lucrează mai mult decât orele coreene, doar pentru că asta crește PIB-ul.”

Experiența Olandei arată că săptămâna de lucru de patru zile nu este perfectă, dar nici nu duce la dezastru economic. Ea oferă flexibilitate și poate îmbunătăți calitatea vieții. 

Financial Times notează că copiii olandezi sunt considerați cei mai fericiți din lumea dezvoltată.

Perspective pentru alte țări

Alte națiuni pot învăța din modelul olandez, adaptându-l la propriile contexte. Cheia este găsirea unui echilibru între productivitate, bunăstare și nevoile specifice ale forței de muncă și economiei.

În Europa, săptămâna de lucru de 4 zile a fost implementată sau testată în diverse țări. Belgia a fost una dintre primele țări care a introdus legal posibilitatea angajaților de a lucra patru zile pe săptămână fără reducerea salariului, permițând flexibilitatea organizării timpului.

Islanda a avut succes cu această săptămână scurtă în sectorul public prin studii extinse, iar Germania are proiecte pilot unde angajații beneficiază de acest program cu aceleași salarii și rezultate pozitive în satisfacția vieții și scăderea stresului.

Marea Britanie și Spania derulează programe pilot cu scopul de a evalua beneficiile pe termen lung.

Recent, și Polonia a anunțat intenția de a reduce săptămâna de lucru la patru zile, lăsând decizia în responsabilitatea companiilor.

Și Grecia intenționează să adopte în septembrie un nou pachet legislativ, care va permite angajaților să lucreze chiar și 13 ore pe zi, în cadrul unei săptămâni de lucru de patru zile.

În general, această schimbare este adoptată în special în sectoarele IT, servicii și sănătate, oferind un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, cu un impact pozitiv asupra sănătății mentale și productivității angajaților.

Pe măsură ce dezbaterea privind săptămâna de lucru de patru zile continuă, exemplul Olandei oferă perspective valoroase. Acesta demonstrează că schimbările în organizarea muncii pot avea efecte pozitive, dar necesită o abordare atentă și adaptată la fiecare societate.

PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune"
