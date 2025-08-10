Prima țară din Uniunea Europeană care a anunțat această modificare

Grecia este prima țară din Uniunea Europeană care a anunțat această modificare controversată în legislație – introducerea posibilității legale de a lucra 13 ore pe zi. Aceasta este o componentă a unui plan mai amplu de a contracara lipsa severă de muncitori calificați. Țara, aflată în proces de redresare economică, se confruntă cu dificultăți în ocuparea multor posturi din turism, sector-cheie al economiei locale.

Decizia vine la mai puțin de un an după ce același stat a legalizat săptămâna de lucru de șase zile, ceea ce a provocat deja reacții negative în întreaga Uniune Europeană. Deși regula de bază prevede în continuare 40 de ore pe săptămână, noul sistem va permite o flexibilizare a timpului de lucru la nivel trimestrial – astfel încât într-o săptămână se poate lucra mai mult, iar în alta mai puțin.

Pentru orele lucrate peste norma standard de 8 ore pe zi, angajații vor primi un bonus de 40% la tariful orar. În total, noile prevederi vor permite maximum 150 de ore suplimentare pe an, ceea ce echivalează cu 37 de zile de muncă a câte 13 ore.

Sindicatele din Grecia trag un semnal de alarmă

Unii lideri sindicali vorbesc despre o „întoarcere la Evul Mediu” în privința drepturilor muncitorilor. Christos Goulas, unul dintre liderii sindicali de frunte, a declarat că munca de la ora 8 dimineața până la 9 seara afectează grav sănătatea și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Au existat și acuzații potrivit cărora guvernul de la Atena ar vrea să transforme grecii în „sclavi”.

Guvernanții susțin că introducerea zilei de muncă de 13 ore este un răspuns la criza profundă de forță calificată de muncă, ale cărei rădăcini se află în criza financiară din 2010-2018. În acea perioadă, sute de mii de tineri greci bine pregătiți au părăsit țara din cauza instabilității economice și lipsei de perspective.

Prin flexibilizarea sistemului de lucru, guvernul speră să crească productivitatea fără a extinde formal săptămâna de lucru. Se mizează pe faptul că angajatorii vor fi dispuși să plătească pentru ore suplimentare, iar angajații vor fi dispuși să lucreze mai mult în schimbul unui salariu mai mare.

Șase țări au testat săptămâna de lucru de patru zile

Săptămâna de lucru de 4 zile a fost deja testată în șase țări, iar primele rezultate arată o serie de avantaje în rândul angajaților. Studiul arată că noua metodă de lucru ar reduce epuizarea și ar oferi un sentiment de satisfacție salariaților.



