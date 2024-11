Oleg Spînu își aduce aminte că – după ce dansat – Andreea a ieșit afară să ia aer. Nu a durat mult până când tinerei i s-a făcut rău. Concurentul de la Vocea României a mărturisit că la locul incidentului au venit două ambulanțe.

„Cred că era ora 9:30 -10. Am dansat în horă cu ea și după 15-30 de minute maximum eu am ieșit afară să iau aer. Aud pe un coleg că strigă ”Andreea, Andreea”. Când am coborât pe scări am văzut că o un coleg îi acorda primul ajutor. Ea trăgea aer, dar nu putea să respire, nu avea aer. Peste 10 minute a venit Ambulanța. Am ajutat-o să o urce pe targă și se vedea că este într-o stare gravă. Eu i-am pus degetul la nas și nu avea respirație. Medicii făceau tot posibilul să fie bine, colegii plângeau, eu eram foarte stresat, nu știu să reacționez în astfel de situații.

Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut cum o resuscitau cu electricitate din asta (n.r cardioversie electrică), medicii chiar făceau tot posibilul. Am văzut că îi puneau și ceva în gât. Cea de-a doua ambulanță a venit, au stat cam 30 de minute după care medicii au ieșit și au întrebat care sunt părinții”, a declarat Oleg Spînu pentru ProTv Chișinău, potrivit Cancan.

Oleg Spînu a mai povestit că mama Andreei a venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat, cu puțin timp după ce Andreea fusese urcată în prima ambulanță.

„Mama ei a ajuns cu 5 minute mai târziu de când am urcat-o în ambulanță. Ea era foarte liniștită, probabil se ruga să fie totul bine. Domnul Igor a venit după ce i s-a spus mamei că a decedat. Mama Andreei era în lacrimi și tatăl ei a ajuns și a rosti: ”Cum așa să-mi pierd fata?”. M-a înghimpat la inimă această frază”, a mai spus Oleg.

Andreea, fiica lui Igor Cuciuc, s-a stins din viață la doar 17 ani, iar luni va avea loc înmormântarea. Interpretul de muzică populară din Republica Moldova este devastat după pierderea unicului copil.

