Strjalkovski a lucrat în KGB până la căderea URSS, apoi a condus o agenție de turism implicată în prostituție.

După venirea la putere a lui Vladimir Putin, cariera amicului a înflorit, acesta accesând funcții înalte în guvern și devenind CEO al gigantului minier Norilsk Nickel.

Familia Strjalkovski deține cinci hoteluri de lux în Italia și în Grecia, controlează restaurante în Austria și la în Moscova, dețin producători de alcool în Italia, Franța și Cehia.

„A organizat 2.000 de călătorii ale lucrătoarelor sexuale ruse în orașele finlandeze”

Născut în 1954 la Leningrad, Vladimir Strjalkovski, absolvent al Institutului Electrotehnic (1977), s-a alăturat Direcției KGB, un a lucrat până la căderea URSS.

În timp ce se afla în KGB, el i-a cunoscut pe Nikolai Patrușev, fost șef al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, și pe Vladimir Putin, ambii jucând un rol decisiv în viitoarea sa carieră.

În 1991, într-un moment în care Putin prezida deja Comisia pentru Relații Externe a primăriei din Sankt Petersburg, Strjalkovski a fondat agenția de turism Neva, pe care a condus-o până în 1999.

Pe lângă organizarea de croaziere, compania era implicată în prostituție, fapt care a ieșit la iveală în timpul unei audieri a unui caz de proxenetism, în decembrie 1998, la tribunalul din Kouvola (Finlanda).

„Agenția de turism Neva a organizat , din ianuarie 1996 până în octombrie 1997″, se indică în hotărârea judecătorească, citată de The Ins.

Adjunctul lui Strjalkovsky și reprezentantul Neva au fost inculpați pentru rolul lor în „organizarea prostituției practicate în mod deschis de către femeile care vin la motel din Rusia”.

Deși instanța a stabilit că firma era implicată în organizarea prostituției, inculpații au evitat răspunderea penală.

La lui 1999, la trei luni după ce Putin a fost numit prim-ministru, fostul său coleg din KGB a fost numit ministru adjunct pentru cultură fizică, sport și turism.

În același timp, judecând după rapoartele din presa finlandeză, Strjalkovsky și-a păstrat legătura cu „afacerea bordelurilor” chiar și după ce a preluat portofoliul.

O investigație Yle, televiziunea finlandeză de stat, a dezvăluit că cel puțin două dintre apartamentele deținute anterior de minister au fost folosite ca bordeluri.

„Turistul” de la Norilsk Nickel” cu salariu lunar de 400.000 $

Cariera lui Strjalkovski a explodar și a fost numit CEO al gigantului minier Norilsk Nickel, în 2008. Salariul era unul dintre cele mai mari din Rusia: 400.000 de dolari pe lună și două tipuri de bonusuri: primul în valoare de 3 milioane de dolari pe an, cu condiția ca compania să nu prezinte pierderi, iar al doilea – calculat pe baza creșterii anuale a valorii acțiunilor Nornickel

Agenția RBC a estimat veniturile totale ale lui Strjalkovsky pentru 2009 între 17 și 25 de milioane de dolari.

În timp ce Strjalkovski primea plăți-record, autoritățile municipale din Norilsk amânau reparațiile infrastructurii uzate într-un efort de a-și reduce deficitul bugetar.

Vladimir Strjalkovski (stânga) și Vladimir Putin, în 2010, în timpul unei vizite a fostului premier la sediul gigantului minier. Foto: Profimedia

Strzhalkovsky a fost poreclit „Turistul” pentru că „a preferat” să conducă una dintre cele mai mari întreprinderi industriale ale Rusia, care funcționează, în cea mai mare parte la nord de Cercul Arctic, fără a părăsi Moscova!

În ciuda plăților record către managementul de top, dezvoltarea Nornickel a rămas în urma altor întreprinderi rusești, iar amicul lui Putin a fost sacrificat.

La plecarea din Norilsk Nickel, în 2012, Strjalkovski a primit o compensație-record de 100 milioane de dolari.

„Imperiul” din Europa

Numirile ulterioare ale lui Stjhalkovsky au arătat că păstrează legături atât cu Putin, cât și cu un alt coleg KGB din Leningrad, Nikolai Patrușev, care a ocupat funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei din 2008 până în 2024. În 2015, el s-a alăturat consiliului de supraveghere al Rosselhozbank. A deținut funcția de trimis special al operatorului nuclear Rosatom pentru dezvoltarea tehnologiilor nucleare în Africa.

Investigația arată că Strjhalkovski și fiul său au folosit banii pentru a construi un imperiu de afaceri în Europa.

Dețin cinci hoteluri de lux în Italia și în Grecia;

Controlează un pub în Austria și șase restaurante în Moscova;

Sunt proprietarii unor producători de alcool în Italia, Franța și Cehia.

Familia are Maison Eugene Rene France, pe care o deține printr-o firmă cu sediul în Monaco, Thesauro Praetor. Compania produce vermut sub marca Monte Carlo. Este înregistrat în Burgundia, deși producția are loc în Monaco, unde vinul italian din Piemont este amestecat cu „distilate de plante aromatice din Grasse, capitala mondială a parfumeriei”. O altă companie franceză legată de Strjalkovsky, Gundibald Vignobles SCEA, este, de asemenea, înregistrată în Burgundia, unde se află cele mai scumpe podgorii din Franța.

Dar cel mai valoros activ străin al lui Evgheni se află în Piemont, Italia. Prin compania malteză Winocracy Holdings Ltd, deține crama la Scarpa. Fondată în 1854, această proprietate istorică produce vin de peste un secol și jumătate din podgoria sa de 25 de hectare.

Prin intermediul companiei Thesauro Praetor, Evgheni Strzhalkovski deține un pub în Karlsplatz din Viena.

Prin compania Fitz, a Nataliei, prima soție, oligarhul deține șase restaurante de lux în Moscova. A doua nevastă, Irina, deține grupul V-Hotel. Compania-mamă este înregistrată în Cipru, în timp ce hotelurile sale de lux sunt situate în Italia și Grecia. Irina este, de asemenea, cetățean cipriot și deține un „pașaport de aur” muntenegrean. În stațiunea italiană Abano Terme, 10 kilometri de Padova, deține trei hoteluri spa de lux.

Iahtul Ragnar a aparținut familiei Strjalkovski., în portul norvegian Narvik. Foto: Profimedia

Suspiciunile legate de activele europene ale familiei Strjalkovski se referă la spălarea de bani.

Conexiuni cu aristocrația monegască

Evgheni, fiul lui Vladimir Strjalkovski, 44 de ani, care are cetățenie monegască, a reușit să se integreze în cercurile aristocratice europene prin intermediul asociației de lupte medievale pe care o conduce.

Prințul Albert de Monaco a înmânat personal premii la turnee organizate de asociația fiului lui Vladimir Strjalkovski.

În ciuda legăturilor cu serviciile secrete ruse, familia a evitat sancțiunile internaționale și continuă să trăiască și să facă afaceri în inima Europei.

În 2023, Vladimir Strjalkovsky a reușit să-și vândă superiahtul, Ragnar, fără complicații. Nava a fost cumpărată de miliardarul britanic Roy E. Carroll pentru aproape 70 de milioane de dolari.

