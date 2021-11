Medicul precizează că negocierile pentru noul contract de primire a tratamentelor au fost încheiate, dar criza politică a blocat procesul.

„La sfârşitul lunii iunie 2021 s-a încheiat vechiul contract prin care pacienţii cu hepatită cronică virală de tip C puteau primi tratamentul antiviral. Din luna iulie niciun pacient cu hepatită C nu a mai avut acces la tratament, deși negocierile noului contract cost/volum/rezultat s-au încheiat”, a declarat Marinela Dedu.

Asociaţiile de pacienţi şi societăţile medicale de profil cer Guvernului să aprobe o hotărâre de guvern ca lista cu tratamentele necesare să poată intra în vigoare.

„Noi am tot aşteptat de fiecare dată, pentru că ştiam că negocierile sunt încheiate, primisem acest semnal, şi am tot aşteptat să se dea drumul, nu am crezut că această criză politică ce continuă de atât timp ne va afecta atât de mult pentru că deja am intrat în a 5-a lună în care pacienţii nu au acces la tratament”, a declarat preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

Medicul semnalizează că blocajul reprezintă și o risipă de bani pentru că sute de pacienți au fost diagnosticați în urma unor programe pe fonduri europene, dar analizele medicale vor expira după șase luni.

„Practic se vor arunca banii încă o dată pe fereastră. Pentru că este această incapacitate a autorităţilor de a înţelege că totuşi hepatita este o boală infecţioasă, orice pacient netratat la timp este pericol pentru ceilalţi, fără ca el să-şi dorească, starea lui de sănătate se agravează, pentru confortul lui psihologic să ştie că nu are tratament este o problemă gravă”, subliniază medicul.

La rândul său, medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a subliniat că situația acestor pacienți a fost agravată de pandemia de coronavirus care a făcut mai dificil accesul la servicii medicale.

„În perioada de pandemie, pacienţii cu boli cronice au avut probleme cu accesul la tratamente şi la evaluare medicală. În plus, a existat teama reală că s-ar putea infecta. A fost un interval destul de lung de timp pentru tratamentul în hepatita C. S-a întâmplat şi înainte de pandemie, au fost pauze mai scurte între programele de tratament”, a declarat Adrian Marinescu.

Dacă pentru cei cu forme echilibrate ale bolii această pauză ar putea să nu afecteze, medicul spune că în cazul celor cu forme grave „putem vorbi de înrăutăţirea situaţiei lor legată de afecţiunea hepatică”.

