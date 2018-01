O pană de curent a avut loc la Consumer Electronics Show (CES), unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie din lume, care are loc în fiecare an în las Vegas, scrie BuzzFeed.

Peste 3.900 de companii expun la ediția din acest an și circa 20.000 sunt lansate. Iar până acum peste 180.000 de vizitatori au trecut pe la centrul care găzduiește convenția. Companiile plătesc mii de dolari doar ca să aibă un stand, iar cel mai mic preț este de 300 de dolari.

Nu mai vorbim de Google, care a plătit reclamă pe mijloacele de transport din Las Vegas pentru a-și promova asistentul digital Google Assistant.

Ei bine, cu toată tehnologia sa, CES a rămas ieri în beznă. Ceea ce ne reamintește că totul depinde de o utilitate de bază: electricitatea.

Alimentarea a fost reluată după câteva ore, însă în acest interval mai mulți vizitatori au sărit pe Twitter să își anunțe frustrarea că au fost dați afară din centru sau să facă glume.

Un gadget prezentat la eveniment a avut, însă, parte de un tratament special din cauza penei de curent. Este vorba de cățelușul-roboțel Sony AIBO. Acesta este întrucâtva similar cu animăluțele electronice Tamagotchi, foarte populare în urmă cu 20 de ani. Acestea trebuiau hrănite, mângâiate etc pentru a nu ”muri”.

Ei bine, cățelușii-roboței au, la rândul lor, nevoie de energie deoarece bateriile interne se epuizează după două ore. Astfel că jurnalista Joanna Stern, de la Wall Street Journal, a îndemnat vizitatorii să meargă rapid la centrul Sony pentru a ”salva” cățelușii.

If you are in Central Hall, please go save the Sony Aibos. Without power these guys will be dead in two hours. Sarah McLachlan has prepared you for this moment. pic.twitter.com/y6uxqDAZEo

— Joanna Stern (@JoannaStern) January 10, 2018