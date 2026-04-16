Fără a-l numi direct pe Donald Trump, Papa a condamnat liderii mondiali care invocă religia pentru a justifica violența împotriva altor națiuni.

„Vai de cei care manipulează religia și numele lui Dumnezeu pentru câștiguri militare, economice și politice, târând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”, a spus el în fața credincioșilor adunați la Catedrala Sfântul Iosif din Bamenda.

Papa, aflat într-un turneu de 11 zile în Africa, a subliniat că resursele globale sunt direcționate către distrugere, în timp ce nevoile pentru educație, vindecare și reconstrucție sunt ignorate.

„Lumea este devastată de un grup restrâns de tirani, dar este menținută de o multitudine de frați și surori care sprijină pacea”, a adăugat el.

Declarațiile Papei au venit în contextul unei susțineri ferme din partea Conferinței Episcopilor Catolici din SUA, care a reacționat dur la criticile vicepreședintelui american JD Vance. Vance, un catolic convertit, l-a acuzat pe Papa că ar trebui „să se limiteze la chestiuni de moralitate” și să evite implicarea în politică.

„Când Papa spune că Dumnezeu nu este de partea celor care poartă sabia, să nu uităm de tradiția de peste 1.000 de ani a teoriei războiului drept”, a afirmat Vance la un eveniment în Georgia.

Episcopii americani au corectat însă afirmațiile lui Vance, subliniind că Papa nu a respins doctrina războiului drept, ci a reiterat-o.

„O constantă a acestei tradiții de 1.000 de ani este că o națiune poate recurge la război doar pentru autoapărare, atunci când toate eforturile pentru pace au fost epuizate”, a explicat James Massa, președintele comitetului pentru doctrină al conferinței.

Într-o conferință de presă susținută la bordul avionului său spre Algeria, la începutul turneului, Papa Leon a declarat că nu se teme de Donald Trump.

„Nu îmi văd rolul ca fiind unul politic. Nu sunt politician și nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a spus Suveranul Pontif.

„Continui să vorbesc cu fermitate împotriva războiului, căutând să promovez pacea, dialogul și multilateralismul între state pentru a găsi soluții la probleme”, a continuat Papa Leon al XIV-lea.

