„Papa vorbește o altă limbă”

Într-o postare pe rețeaua X, părintele Antonio Spadaro, subsecretar în administrația Vaticanului pentru Cultură și Educație, dă o replică tăioasă:

„Donald J. Trump îl vizează pe Papa Leon al XIV-lea – și, făcând asta, dezvăluie o neliniște mai profundă. Când puterea politică se întoarce împotriva unei voci morale, se întâmplă adesea pentru că nu o poate controla. Trump nu se contrazice cu Leon; îl imploră să se întoarcă la un limbaj pe care să îl poată stăpâni”.

Donald J. #Trump targets #PopeLeo XIV—and in doing so, reveals a deeper unease. When political power turns against a moral voice, it is often because it cannot contain it. Trump does not argue with Leo; he implores him to return to a language he can control. But the Pope speaks… pic.twitter.com/X7kesOFAiY — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) April 13, 2026

Mai mult, se precizează: „Papa vorbește o altă limbă – una care nu poate fi redusă la gramatica forței, a securității sau a interesului național”.

„În acest sens, atacul este o declarație de neputință. Incapabilă să absoarbă acea voce, puterea încearcă să o delegitimeze. Dar, făcând asta, îi recunoaște implicit greutatea. Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun cuvânt. În schimb, este invocat, numit, combătut – semn că vorbele sale contează”, susține Vaticanul.

Suveranul Pontif nu răspunde provocărilor

Totodată, Sfântul Scaun arată că „aici se manifestă forța morală a Bisericii. Nu ca o contraputere, ci ca un spațiu în care puterea este judecată după un criteriu pe care nu îl controlează. Leon nu răspunde pe terenul polemicii – și tocmai de aceea rămâne dincolo de raza ei. El este liber”.

De asemenea, în mesajul Sfântului Scaun se mai arată:

„Și tocmai această libertate – neînarmată și dezarmantă – este, poate, ceea ce deranjează cel mai tare. Și, în același timp, ceea ce contează cel mai mult”.

Donald Trump, atac dur la adresa Papei Leon al XIV-lea

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Papei Leon al XIV-lea, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, la doar o zi după ce Suveranul Pontif a transmis un mesaj ferm pentru pace, potrivit LiveNow Fox.

În mesajul său, președintele american a criticat dur pozițiile Papei.

„Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă”. Trump a continuat seria de atacuri, sugerând că nu este de acord cu opiniile Suveranului Pontif privind conflictele internaționale: „Nu vreau un papă care crede că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”.

De asemenea, liderul american a criticat și pozițiile Vaticanului în legătură cu acțiunile SUA: „Nu vreau un papă care consideră că este teribil faptul că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în Statele Unite și, chiar mai rău, golea închisorile în țara noastră, inclusiv criminali, traficanți de droguri și ucigași”.

Declarațiile lui Trump vin după ce Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic în cadrul unei slujbe de rugăciune organizate la Bazilica Sfântul Petru.



