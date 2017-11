Parcagiii ilegali riscă până la doi ani de închisoare; Senatul a adoptat proiectul de lege, care va merge la Camera Deputaților, for decizional. Propunerea legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare a fost iniţiată de senatorul PNL Alina Gorghiu şi deputatul PNL Ovidiu Alexandru Raeţchi.

Proiectul a fost adoptat de senatori cu 80 de voturi „pentru”, şapte „împotrivă” şi trei abţineri, și incriminează perceperea unei taxe de parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv.

Ce prevede proiectul: Perceperea unei taxe pentru parcare, în mod ilicit, se pedepsește cu închisoare de la nouă luni la doi ani

Proiectul prevede că perceperea unei taxe pentru parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la un an. Dacă taxa se percepe pentru un spaţiu proprietate publică sau privată a statului, a unei unităţi administrativ teritoriale sau a oricărei persoane juridice care deţine în proprietate, administrează sau exploatează bunuri proprietate publică, pedeapsa este închisoare de la nouă luni la doi ani.

Inițiatorii mai spun că, prin perceperea unei taxe de parcare se înţelege pretinderea sau primirea de bani de către o persoană neautorizată pentru a elibera un spaţiu ocupat, pentru a ghida un şofer în vederea parcării unui autovehicul, pentru a păzi un autovehicul staţionar sau pentru a înlesni parcarea unui autovehicul.

Proiectul prevede sancțiuni dure pentru cei care se folosesc de spațiul public pentru a cere bani conducătorilor auto. Astfel, la prima depistare a făptuitorului, chiar în cazul existenţei unui concurs de infracţiuni, acesta poate opta în tot cursul urmăririi penale pentru efectuarea a 50 de zile de activităţi neremunerate în folosul comunităţii. În situaţia în care opţiunea a fost manifestată, procurorul va fi obligat să dispună renunţarea la urmărirea penală.

„Creşterea numărului de autovehicule din parcul auto naţional şi faptul că, în general, în marile municipii ale ţării în zonele centrale nu există suficiente locuri de parcare reprezintă o problemă care capătă amploare. Pe cale de consecinţă, mai ales în marile oraşe, s-a dezvoltat un fenomen care a scăpat de sub control: perceperea în mod nelegal a unor taxe de parcare de către diverse persoane care nu deţin nicio calitate sau autorizare în acest sens, uneori chiar prin utilizarea unor ameninţări, prin ocuparea fără drept a unor locuri de parcare cu diverse obstacole ori prin folosirea unui limbaj licenţios. La ora actuală, nu există un cadru legislativ care să sancţioneze acest comportament”, spun inițiatorii.