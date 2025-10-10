Majoritatea românilor au o părere bună despre America

Potrivit sondajului, 78% dintre români au o opinie favorabilă despre Statele Unite: 14% o consideră „foarte bună”, iar 64% „bună”. Doar 21% au o percepție negativă („nu prea bună” sau „foarte proastă”).

Întrebați dacă alte state ar putea depăși America în viitorul apropiat, 52% dintre respondenți cred că „nu vor reuși”, în timp ce 45% consideră că este posibil.

Totuși, 55% dintre români cred că America va continua să conducă lumea, chiar dacă 41% văd posibilă o ascensiune a Chinei sau Rusiei.

Astfel, în opinia românilor, SUA rămân o superputere greu de detronat.

62% dintre români cred că influența Americii asupra lumii este pozitivă, față de 34% care o consideră negativă. Această percepție arată încrederea publicului român în rolul global al SUA și în valorile occidentale promovate de aceasta.

Inteligența Artificială: „O catastrofă”

Deși americanii sunt lideri mondiali în domeniul tehnologiilor și al Inteligenței Artificiale, românii sunt mai degrabă sceptici.

60% cred că IA va fi „o catastrofă”, în timp ce doar 35% o văd ca „o binefacere”.

Și fostul director general al Google, Eric Schmidt, a lansat recent un avertisment dur privind riscurile majore ale inteligenței artificiale (AI).

La nivel politic, 38% dintre respondenți simpatizează cu Partidul Republican condus de Donald Trump, în timp ce 33% preferă Partidul Democrat, asociat cu fostul președinte Joe Biden.

Aproape un sfert (24%) declară că nu simpatizează cu niciuna dintre cele două formațiuni.

Românii, în favoarea prezenței militare americane în România

Mai mult de jumătate dintre respondenți (55%) cred că prezența militară americană în România este „suficientă”, iar 31% consideră chiar că este „prea mică”.

În plus, 60% dintre români sunt de acord cu mărirea numărului bazelor militare americane pe teritoriul țării.

De altfel, 64% din români consideră că țările europene nu sunt destul de puternice pentru a se apăra de Rusia, fără America. În timp ce 34% au o părerere diferită.

Când vine vorba de moneda americană, 65% dintre români cred că dolarul va rămâne puternic sau chiar foarte puternic în anii următori, în timp ce doar 33% se așteaptă la o slăbire a acestuia.

În timp ce istoricii americani atribuie succesul SUA spiritului antreprenorial, 68% dintre români cred că România nu încurajează inițiativa individuală, comparativ cu doar 27% care cred contrariul.

Ce ar trebui să discute Nicușor Dan cu Donald Trump

În contextul viitoarei vizite în SUA a președintelui Nicușor Dan, 44% dintre români cred că cea mai importantă temă ar trebui să fie atragerea investițiilor americane, urmată de colaborarea militară (23%) și vizele pentru SUA (15%).

13% din români cred că Nicușor Dan ar trebui să discute cu Donald Trump despre tarifele pentru exporturile româneşti în SUA.

Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat că la începutul anului viitor va face o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american, Donald Trump.

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1.017 persoane adulte, reprezentativ pentru populația României. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

IRSOP este un institut independent de cercetare și consultanță, activ în România din 1990.

