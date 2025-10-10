Majoritatea românilor au o părere bună despre America

Potrivit sondajului, 78% dintre români au o opinie favorabilă despre Statele Unite: 14% o consideră „foarte bună”, iar 64% „bună”. Doar 21% au o percepție negativă („nu prea bună” sau „foarte proastă”).

Întrebați dacă alte state ar putea depăși America în viitorul apropiat, 52% dintre respondenți cred că „nu vor reuși”, în timp ce 45% consideră că este posibil.

Totuși, 55% dintre români cred că America va continua să conducă lumea, chiar dacă 41% văd posibilă o ascensiune a Chinei sau Rusiei.

Astfel, în opinia românilor, SUA rămân o superputere greu de detronat.

62% dintre români cred că influența Americii asupra lumii este pozitivă, față de 34% care o consideră negativă. Această percepție arată încrederea publicului român în rolul global al SUA și în valorile occidentale promovate de aceasta.

Inteligența Artificială: „O catastrofă”

Deși americanii sunt lideri mondiali în domeniul tehnologiilor și al Inteligenței Artificiale, românii sunt mai degrabă sceptici.

60% cred că IA va fi „o catastrofă”, în timp ce doar 35% o văd ca „o binefacere”.

Și fostul director general al Google, Eric Schmidt, a lansat recent un avertisment dur privind riscurile majore ale inteligenței artificiale (AI).

Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”
Recomandări
Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

La nivel politic, 38% dintre respondenți simpatizează cu Partidul Republican condus de Donald Trump, în timp ce 33% preferă Partidul Democrat, asociat cu fostul președinte Joe Biden.

Aproape un sfert (24%) declară că nu simpatizează cu niciuna dintre cele două formațiuni.

Românii, în favoarea prezenței militare americane în România

Mai mult de jumătate dintre respondenți (55%) cred că prezența militară americană în România este „suficientă”, iar 31% consideră chiar că este „prea mică”.

În plus, 60% dintre români sunt de acord cu mărirea numărului bazelor militare americane pe teritoriul țării.

De altfel, 64% din români consideră că țările europene nu sunt destul de puternice pentru a se apăra de Rusia, fără America. În timp ce 34% au o părerere diferită.

Când vine vorba de moneda americană, 65% dintre români cred că dolarul va rămâne puternic sau chiar foarte puternic în anii următori, în timp ce doar 33% se așteaptă la o slăbire a acestuia.

În timp ce istoricii americani atribuie succesul SUA spiritului antreprenorial, 68% dintre români cred că România nu încurajează inițiativa individuală, comparativ cu doar 27% care cred contrariul.

Ce ar trebui să discute Nicușor Dan cu Donald Trump

În contextul viitoarei vizite în SUA a președintelui Nicușor Dan, 44% dintre români cred că cea mai importantă temă ar trebui să fie atragerea investițiilor americane, urmată de colaborarea militară (23%) și vizele pentru SUA (15%).

13% din români cred că Nicușor Dan ar trebui să discute cu Donald Trump despre tarifele pentru exporturile româneşti în SUA.

Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat că la începutul anului viitor va face o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american, Donald Trump.

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1.017 persoane adulte, reprezentativ pentru populația României. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

IRSOP este un institut independent de cercetare și consultanță, activ în România din 1990.

Hidroelectrica anunță cu cât se scumpesc facturile la energie electrică ale românilor, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful
Știri România 13:17
Hidroelectrica anunță cu cât se scumpesc facturile la energie electrică ale românilor, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful
Un român stabilit în Germania, împreună cu familia, spune ce salariu câștigă: „Venitul e mare, dar nu mai rămâi cu nimic"
Știri România 12:45
Un român stabilit în Germania, împreună cu familia, spune ce salariu câștigă: „Venitul e mare, dar nu mai rămâi cu nimic”
Ce au pățit Monica Tatoiu și prietenii ei în Portugalia: „Poliția este aglomerată". Întâmplare neplăcută în Lisabona
Stiri Mondene 13:45
Ce au pățit Monica Tatoiu și prietenii ei în Portugalia: „Poliția este aglomerată”. Întâmplare neplăcută în Lisabona
Victoria Beckham dezvăluie lupta cu tulburările alimentare. Secretele din spatele imaginii perfecte: „Am devenit foarte bună la mințit"
Stiri Mondene 13:18
Victoria Beckham dezvăluie lupta cu tulburările alimentare. Secretele din spatele imaginii perfecte: „Am devenit foarte bună la mințit”
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici". Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe"
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
